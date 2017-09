Irma révélateur des inégalités sociales

Le cyclone Irma continue sa course vers la Floride, laissant derrière lui un paysage de désolations. Plusieurs îles de la Caraïbe ont été durement touchées. L’essentiel des images et des nouvelles proviennent de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, deux collectivités territoriales de la République. Les destructions sont considérables et les secours sont débordés du fait notamment de la destruction des infrastructures. Principal point d’accès à Saint-Martin, l’aéroport de Juliana est hors d’usage. L’autre aéroport de l’île ne permet que l’atterrissage d’avions militaires qui acheminent les secours et évacuent les blessés ainsi que des femmes et des enfants.

Les vents ont soufflé à plus de 300 kilomètres par heure, des vagues de plus de 10 mètres ont tout emporté sur leur passage, et la puissance d’Irma est estimée plus importante que celle du cyclone Haiyan qui avait ravagé les Philippines. À Saint-Martin, une collectivité sous souveraineté française, des habitants sont devenus des réfugiés qui ont tout perdu. Ceci montre la difficulté de protéger les populations vulnérables à un tel phénomène climatique.

Toutes les couches de la population ont été touchées, car même si une maison a été construite avec beaucoup de moyens financiers, il lui est bien difficile de résister à des vents à plus de 300 kilomètres par heure. Si personne n’a été épargné, le passage d’Irma a rappelé les conséquences des inégalités sociales. Les personnes les plus pauvres ont vu leurs maisons totalement détruites, et elles ne sont pas assurées. Ce sont donc elles qui sont les victimes les plus gravement atteintes. Les images venues de Saint-Martin montrent également des scènes de pillage. Aussi violentes soient-elles, elles renvoient l’image d’une société qui produit la violence des inégalités sociales. Si chacun avait un revenu suffisant pour avoir une maison solide et le même niveau de confort, de tels événement n’auraient pas eu lieu.

Ceci montre combien la lutte contre les inégalités est essentielle afin que tout le monde puisse être protégé contre les effets du changement climatique.

