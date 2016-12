L’autonomie énergétique est possible

Au début des années 1970, un premier choc pétrolier remit en cause la politique énergétique de l’Occident. C’était la fin du pétrole quasiment gratuit. La hausse du prix de cette matière première a provoqué des décisions. Des pays ont décidé de se tourner vers ou d’accélérer un programme de construction de centrales nucléaires. Le Danemark a préféré renoncer au nucléaire et se tourner vers les énergies renouvelables. À l’époque, tout était à faire. Cette décision a obligé les Danois à innover pour valoriser au mieux une source d’énergie : le vent.

Des éoliennes toujours plus grandes ont été construites. La première ferme en mer a été mise en service en 1991. Aujourd’hui, les cinq fermes éoliennes offshore et les 300 turbines à terre ont apporté une contribution décisive à un tournant : en 2015, plus de la moitié de l’électricité du Danemark a été produite à partir des énergies renouvelables. Cela se situe dans une feuille de route : la totalité de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables en 2035, l’autonomie énergétique en 2050.

Le Danemark est un pays d’Europe occidentale avec un niveau de développement élevé. Il est peuplé de plus de 5 millions d’habitants et a d’importantes industries. Mais il a choisi une voie différente de ses voisins. Il a ainsi fait la promotion des modes de transports alternatifs à l’automobile. C’est pourquoi dans sa capitale, Copenhague, le nombre de vélos en circulation est supérieur à celui des voitures.

Ce pays rappelle que d’autres politiques sont possibles. C’est précisément la voie qu’empruntait notre île lorsqu’elle avait comme ambition l’autonomie énergétique en 2025. C’était le choix de l’avenir. Aujourd’hui ce n’est plus le cas, et malheureusement La Réunion commence à accumuler des retards préjudiciables à la population. Car la dépendance aux énergies fossiles coûte cher. Les Réunionnais n’ont aucune influence sur la formation des prix. Il suffit que la valeur de l’euro se déprécie face au dollar pour qu’aussitôt les prix repartent à la hausse. Tant que la marche vers l’autonomie énergétique ne sera pas reprise, les Réunionnais continueront de payer cher une politique qui privilégie les énergies fossiles.

