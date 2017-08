L’humain génétiquement modifié va-t-il bouleverser la société ?

L’analyse présentée par le PCR indique que quatre phénomènes vont peser sur le long terme dans le monde avec des conséquences à La Réunion. Ce sont la croissance démographique, le changement climatique, la mondialisation des échanges et la révolution technologique.

Concernant cette dernière, les principales manifestations visibles sont la diffusion dans toutes les couches de la population des nouvelles technologies de la communication. Le nombre d’abonnements à un service de téléphonie mobile est supérieur à un par habitant. Rappelons que voici quelques décennies, rares étaient les Réunionnais à disposer d’un téléphone à domicile. Il fallait se rendre à la boutique ou dans une cabine pour passer un coup de fil.

Cette révolution technologique est maintenant en mesure d’influencer bien plus profondément la société. Une équipe de chercheurs a trouvé le moyen de modifier l’ADN d’un embryon pour traiter une maladie génétique. Cela ouvre la voie à d’autres réalisations. La modification de l’ADN d’un embryon permet notamment de déterminer les caractéristiques physiques d’une vie à naître. Cela peut déboucher une espèce humaine génétiquement modifiée, et cela bouleversera la société.

Dans la situation actuelle, le capitalisme s’est étendu au monde entier. Il y a donc fort à parier que la diffusion de cette technologie soit accessible financièrement aux classes les plus riches. Elles auraient ainsi la capacité de faire naître des humains génétiquement modifiés adaptés à leurs besoins. Ils seront plus forts physiquement, plus résistants aux maladies, mais comment pourront-ils évoluer avec l’âge ?

J.B.