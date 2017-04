L’ONU confirme la justesse de la voie tracée par Paul Vergès

Le Réseau mondial multipartite pour la promotion des politiques en faveur des énergies renouvelables (REN21) a publié lundi un rapport qui intéresse directement La Réunion. Voici ce qu’en dit l’ONU :

« Alors que le Forum de l’énergie durable pour tous réunit cette semaine, à New York, le dernier rapport sur la faisabilité et les défis de la réalisation d’un avenir énergétique 100 % renouvelable du REN21, dont le Programme des Nations Unies pour l’environnement est un partenaire, analyse les points de vue de 114 experts en énergie de renom de toutes les régions du monde.

Selon le rapport, plus de 70 % des experts interrogés, notamment les experts européens et australiens, considèrent une transition mondiale vers 100 % d’énergie renouvelable à la fois faisable et réaliste. L’étude souligne également un large consensus sur l’idée que les énergies renouvelables seront importantes à l’avenir, avec de nombreux experts notant que même de grandes entreprises internationales choisissent de plus en plus des produits à énergies renouvelables soit à partir d’opérateurs, soit par des investissements directs dans leur propre capacité de production.

« Lorsque REN21 a été fondée en 2004, l’avenir des énergies renouvelables semblait très différent de ce qu’il est aujourd’hui », a déclaré le Président de REN21, Arthouros Zervos, dans un communiqué. « À l’époque, personne n’aurait pu imaginer qu’en 2016 la Chine deviendrait la puissance énergétique des énergies renouvelables du monde ; et que plus de la moitié des investissements mondiaux en énergie renouvelable se dérouleraient dans les économies des pays émergents et en développement. À l’époque, les appels pour une énergie 100 % renouvelable n’ont pas été pris au sérieux, aujourd’hui, les principaux experts mondiaux en énergie se livrent à des discussions rationnelles sur leur faisabilité et leur calendrier », a-t-il fait remarquer. »