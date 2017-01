Le 9e Congrès du PCR est très attendu

Didier Robert, président de la Région Réunion, a organisé lundi une cérémonie de vœux. Il en a profité pour fixer ses orientations politiques. Invité l’an dernier à l’anniversaire de l’autonomie de Rodrigues, le président de Région avait alors tenu un discours vantant ce type de gouvernement. Lundi, la teneur de ce discours se situait dans le prolongement de cette prise de position. Il a développé le concept de l’émancipation, une figure de la responsabilité aux Réunionnais.

Dès sa création, le PCR s’est fixé comme objectif de donner aux Réunionnais les moyens de diriger leurs affaires. Cette ligne tenait compte d’une analyse. Nous étions en 1959 et 13 ans après l’abolition du statut colonial, force était de constater que l’application des lois sociales se faisait attendre. Le pouvoir parisien mettait d’ailleurs tout en œuvre pour combattre les progressistes qui revendiquaient le respect de la loi promulguée le 19 mars 1946, et qui devait s’appliquer en 1947.

La revendication d’autonomie prenait acte qu’il ne fallait pas compter sur les décideurs parisiens et leurs représentants locaux pour garantir le progrès social. Elle plaçait les Réunionnais au centre de la responsabilité : à eux de se battre pour obtenir ce qui était écrit dans le droit. À l’opposé, des responsables politiques de droite et socialistes se sont drapés dans une étiquette de “départementaliste”. Leur but n’était pas de lutter pour l’égalité promise dans la loi, mais de maintenir le plus longtemps possible un régime néo-colonial perpétuant les privilèges des “possédants”. Ils utilisaient alors un journal, une radio et une télévision à leurs ordres pour travestir les positions du PCR, et faire croire que l’autonomie était l’indépendance. Ils mentaient.

Nous sommes aujourd’hui en 2017, 71 ans après l’abolition du statut colonial. L’esprit de la responsabilité et de l’émancipation rassemble de larges couches de populations. C’est tant mieux si le besoin d’un nouveau statut est plus largement partagé.

Désormais, il s’agit d’examiner les modalités pratiques.

En 1946, les pères de la départementalisation avaient inscrit cette loi dans la dynamique mondiale de libération des peuples de la colonisation. Ils avaient donc donné un contenu progressiste : l’application à La Réunion des lois sociales d’un des pays au monde les plus avancés dans ce domaine. Malheureusement, par la suite, le pouvoir parisien et ses alliés à La Réunion ont donné à la départementalisation un contenu réactionnaire qui explique en grande partie la crise actuelle.

En 2017, le contexte a évolué. Nous sommes à l’ère de la globalisation des échanges mondiaux. La Réunion n’est pas isolée. Quel est ce nouveau cadre capable d’impulser une nouvelle dynamique ? Le 9e Congrès du PCR qui aura lieu le 5 février est très attendu.

M.M.