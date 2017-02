Le diviseur Gilbert Annette en campagne contre le Parti socialiste

À deux mois de l’élection présidentielle, la situation continue à se clarifier. Hier, Gilbert Annette, maire socialiste de Saint-Denis, a annoncé son soutien à Emmanuel Macron. Autrement dit, le maire de la plus grande commune de La Réunion fera campagne contre le candidat de son parti à la plus importante élection française.

Rappelons que pour désigner son candidat à l’élection présidentielle, le Parti socialiste a changé de méthode depuis 2012. Auparavant, c’était un vote des adhérents. Depuis, le vote est élargi aux citoyens qui signent une charte et paient une contribution d’un euro. Cette année, plus de 2 millions de personnes ont participé à ce scrutin. Le but est de donner au candidat désigné une légitimité plus forte que par le seul vote des adhérents.

En 2012 lors des primaires, Gilbert Annette et sa fédération avaient fait campagne pour Martine Aubry. C’est François Hollande qui a été désigné. Le maire de Saint-Denis s’est ensuite plié à la discipline de parti en faisant campagne pour François Hollande.

En 2017, Gilbert Annette et sa fédération soutenaient Manuel Valls, Premier ministre sortant. Comme 5 ans auparavant, leur candidat est battu. La signification du vote est très différente, car en désignant Benoît Hamon, les 2 millions de participants à la primaire ont sanctionné la politique du gouvernement socialiste. Benoît Hamon était en effet un chef de file des frondeurs, une tendance au sein du PS qui s’opposait à l’orientation social-libérale du gouvernement et de la direction du PS. Après la proclamation des résultats, Benoît Hamon a officiellement été investi par le Parti socialiste en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Mais à La Réunion, une tactique qui est mise en œuvre. Gérald Maillot, président socialiste de la CINOR et adjoint au maire Gilbert Annette, déclare qu’il soutiendra Emmanuel Macron, favori des sondages. Cela implique que le président socialiste d’une communauté d’agglomération de plus de 200.000 habitants fera donc campagne contre le candidat investi par son parti. La direction parisienne du PS a alors fait part d’une discrétion étonnante. Pas de recadrage, pas de menace de sanction contrairement à ce qui avait été annoncé pour prévenir tous ceux qui seraient tentés de soutenir une candidature autre que celle du Parti socialiste. Sur la base de ce test concluant, il n’est donc pas étonnant que Gilbert Annette décide à son tour de trahir le candidat investi par son parti.

En France, des discussions ont lieu pour arriver à rassembler le PS et les Verts derrière une seule candidature. C’est donc une dynamique d’union qui cherche à se mettre en place. Cette dynamique est la seule susceptible de faire gagner le candidat du PS. Mais à La Réunion, Gilbert Annette endosse une fois de plus la responsabilité d’être le diviseur. Le fait nouveau est que sa décision concerne l’élection la plus importante en France. De plus, le maire de Saint-Denis a dans son Conseil municipal deux députées PS, dont une est ministre. Malgré tout, il choisit de diviser son camp. Voilà qui permet de clarifier plusieurs décisions qui ont fait perdre les deux dernières élections régionales aux forces de progrès à La Réunion.

