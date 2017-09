Le PCR et Témoignages à la Fête de l’Humanité

Village du Monde, place Thomas Sankara, Fête de l’Humanité, c’est pendant trois jours une adresse supplémentaire pour le PCR et Témoignages. Les communistes réunionnais et leur journal tiennent en effet un stand du 15 au 17 septembre, juste à côté de l’espace débat du Village du Monde, en face du stand de Justice, l’organe du Parti communiste martiniquais. Le PCR et Témoignages sont donc dans le lieu où se rassembleront pendant trois jours les organisations qui militent pour un monde plus juste.

Quelques jours après les importantes mobilisations du 12 septembre contre la casse sociale prévue par les ordonnances du gouvernement, nous sommes donc présents dans l’espace de convergence des luttes et des solidarités. À maintes reprises, le PCR et Témoignages ont déjà participé à la Fête de l’Humanité. Dès les années 1960, au plus fort de la répression, c’était déjà le cas. À cette époque à La Réunion, le pouvoir censurait Témoignages, avait condamné Paul Vergès à de la prison ferme, organisait la fraude électorale et emprisonnait des communistes qui s’y opposaient. Ailleurs dans le monde, des peuples menaient d’importantes luttes de libération, notamment au Vietnam contre l’armée des États-Unis, ou en Afrique du Sud contre l’apartheid.

Si le monde d’aujourd’hui n’est plus celui des années 1960, les combats de cette époque restent toujours d’actualité. Le nombre de pauvres dans le monde est plus important, c’est la conséquence de la domination d’un système qui se base sur le profit et qui génère d’importantes inégalités ainsi que des guerres. À cela s’est ajoutée la donnée du changement climatique, un révélateur de toutes les conséquences d’un mode de production et de consommation qui amplifie les effets des cyclones, et oblige des millions de personnes à quitter leur pays à cause de la montée du niveau de la mer ou de la sécheresse.

Le PCR et Témoignages participent donc à ce grand moment de solidarité internationale et y feront entendre une voix réunionnaise.