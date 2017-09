Le plus important incendie depuis 50 ans en Californie

La Californie est actuellement touchée par de graves incendies. Plus de 2.000 hectares ont déjà flambé. 700 habitations ont été évacués et plusieurs maisons déjà détruites. Pour le moment, les pompiers sont débordés. Il s’agit selon eux du plus important incendie de ces 50 dernières années dans cette région.

La Californie a déjà connu des feux de forêt. Mais la canicule ajoutée à la sécheresse créent les conditions d’une propagation plus rapide des flammes. Le réchauffement climatique lié aux activités humaines ne va pas arranger la situation. Sécheresse et canicule seront plus intenses.

Se pose alors la question de l’aménagement du territoire. En effet, le danger des feux de forêt s’étend. La Réunion est également concernée. C’est ce qu’ont rappelé les incendies du Maïdo. Ils ont amené la présence dans notre île durant la saison la plus à risque d’un bombardier d’eau. Mais dans d’autres pays, des mesures encore plus radicales sont prises. Elles vont jusqu’à l’interdiction d’accès aux forêts vulnérables. Cette décision se base sur le fait que l’incendie a pour cause essentielle l’être humain, que cela soit intentionnel ou à la suite d’une négligence comme un feu de pique-nique mal éteint.

Dans notre île, la construction d’un réseau de retenue collinaire dans les hauts permettrait ainsi de répondre à une double préoccupation. Capter l’eau de pluie pour préserver les nappes pendant les périodes de sécheresse mais également bénéficier de réservoirs proches des forêts pour lutter contre les incendies. Une proposition plus que jamais à étudier.

J.B.