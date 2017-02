Malgré un « dynamisme des livraisons », la crise du logement social continue

Voici quelques informations extraites de la dernière publication des données sur le parc locatif social à La Réunion au 1er janvier 2016, par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL).

« À cette date, près de 67 700 logements locatifs sociaux sont implantés sur l’île. Avec un âge moyen de 19,5 ans, le parc réunionnais est, avec celui de Guadeloupe, le plus jeune de France. L’offre s’étant redynamisée depuis 2011, un logement locatif social sur cinq a moins de 5 ans. Avec 2 900 livraisons, le parc s’accroît encore de 4,1 % en 2015, mais à un rythme moins soutenu. Toutefois la demande reste forte sur le département, avec une vacance de plus de trois mois quasi inexistante (0,7 %).

Par type de financement, plus de la moitié des livraisons 2015 ont bénéficié d’un dispositif très social (LLTS), à destination des publics les plus défavorisés.

Début 2016, le loyer moyen d’un logement social s’élève à 5,84 euros du m2 habitable.

Sur ces cinq années, 14 300 logements ont été mis en service à La Réunion, avec un maximum atteint en 2014 (3 500 logements). Début 2016, un logement locatif sur cinq (21 %) a moins de 5 ans dans le parc locatif social. Comparativement aux autres régions françaises, seule la Guyane a bénéficié d’une dynamique de construction encore supérieure, avec 26 % de logements récents. La moyenne métropolitaine se situe bien en deçà, à 9 %, avec un maximum en Occitanie (15 %).

Le dynamisme des livraisons résulte de celui de la programmation passée, qui a culminé en 2012 à 4350 logements locatifs neufs financés. Depuis, ce niveau de programmation a diminué et se stabilise depuis 2015 autour de 2 000 logements financés. L’impact sur les livraisons est visible dès 2015 et devrait s’accentuer dans les prochaines années. »

Ces données indiquent un dynamisme important en matière de construction de logements sociaux. Ainsi, un logement sur cinq a moins de 5 ans. Or, force est de constater qu’au cours des 5 dernières années, cet effort n’a pas permis de résoudre le problème du logement. Plus de 20.000 familles restent en effet dans l’attente d’une réponse favorable à une demande de location dans le parc social. Une étude récente de l’INSEE a d’ailleurs souligné que nombre de familles à faible revenu sont contraintes de se tourner vers le secteur privé pour chercher un toit. Dans ces conditions, le prix du loyer peut alors dépasser largement la moitié des revenus. L’aide au logement est alors le seul moyen permettant à ces familles de dégager un reste à vivre pour qu’elles puissent faire face à leurs autres dépenses courantes du mois.

La crise du logement est un problème qui n’a toujours pas été résolu, plus de 70 ans après l’abolition du statut colonial. Le manque de logement entraîne de grandes inégalités. Les victimes ont besoin de solutions. Cela suppose d’explorer d’autres voies que celles qui ont été suivies jusqu’alors. Pourquoi ne pas lancer un appel à projet international pour la construction de 20.000 logements à La Réunion ? Il existe bien dans le monde des sociétés capables de répondre à cette demande en quelques années.

J.B.