Montée du niveau de la mer : la catastrophe se rapproche

Dans son édition d’hier, « le Journal de l’environnement » relaie un article en forme d’appel de 15 climatologues publié dans « Earth System Dynamic ». Les scientifiques soulignent que « malgré la ratification par 145 Etats de l’Accord de Paris, malgré le serment fait au Bourget d’endiguer le réchauffement à 2°C, voire 1,5°C, malgré la publication de 189 politiques climatiques nationales (INDC) : rien n’y fait. Nous continuons de réchauffer la planète à grande vitesse ».

Ils relèvent une accélération de la croissance de la concentration dans l’atmosphère de gaz carbonique (CO2). Ils constatent qu’ « après deux décennies de quasi-stagnation, les teneurs en méthane (second GES après le CO2) bondissent de 7 parties par milliard par an (PPB/an). Le développement de l’agriculture, imposé par une croissance démographique rapide, devrait, là encore, soutenir la production de méthane, d’origine rizicole ou bovine ».

Les 15 climatologues affirment que « les conséquences de cette insouciance climatique sont d’ores et déjà annoncées. Dès 2040, la température moyenne globale aura progressé de 1,5 degré par rapport à l’ère préindustrielle. Les 2 degrés, tant honnis dans le discours des politiques, sont attendus vers 2060. A moins, bien sûr, que le lent réchauffement de couches profondes de l’océan ne déclenche plus vite que prévu les « boucles de rétroaction » : les turbo du réchauffement ».

Des quantités importantes de biogaz sont stockés dans le froid de la profondeur des océans et dans le sol gelé en permanence dans les régions polaires. Or, avec le réchauffement, des milliards de tonnes d’équivalent CO2 pourraient être libérées dans l’air, « de quoi déglacer le Groenland et l’Antarctique ».

La montée du niveau de la mer s’est déjà accélérée, « de nombreuses îles du Pacifique ou des Antilles craignent déjà la submersion. Demain, cela pourrait être le Bangladesh (170 millions d’habitants), les Pays-Bas (17 millions) ».

Tout espoir n’est pas perdu, soulignent-ils. Ils estiment qu’une réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 5 à 6 % pourrait éviter ce scénario catastrophe. Et de rappeller que « la France, la Belgique ou la Suède ont bien accompli pareille prouesse dans la décennie postérieure au premier choc pétrolier ».

Force est de constater que le monde ne se dirige pas vers cet objectif en raison notamment de l’attitude du gouvernement des États-Unis, un des pays les plus pollueurs du monde. En effet, Donald Trump veut sortir de l’Accord de Paris et relancer la course à l’exploitation des énergies fossiles. Son mandat dure 4 ans, mais ces 4 années de perdues vont encore accentuer la hausse de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Cela rendra encore plus crédible les prévisions des 15 climatologues.

Or, la fonte du Groenland signifie une hausse de plusieurs mètres du niveau de la mer, de quoi bouleverser la géographie de La Réunion et remettre en cause tout son aménagement. Ces changements pourraient survenir en quelques mandats d’élus, d’où l’urgence d’anticiper dès maintenant.

J.B.