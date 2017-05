Quel avenir pour la filière canne-sucre avec le nouveau pouvoir ?

À quelques semaines du début de la coupe, le prix de la canne à sucre n’est toujours pas connu. Cette situation amène forcément des inquiétudes. La filière canne-sucre est en effet un secteur qui procure 18.000 emplois, 100.000 personnes sont donc concernées. Au mois de septembre, ce sera l’application de la fin des quotas sucriers. La quota de La Réunion est supérieur à sa production. Il permettait jusqu’alors d’avoir une visibilité, car ce qui n’était pas vendu devait être acheté par l’Union européenne à un prix supérieur au cours mondial. Au mois de septembre, l’Union européenne n’interviendra plus, la protection aura cessé d’exister. Le sucre produit à La Réunion sera donc confronté à la concurrence mondiale.

Pour le moment, le gouvernement a mis en œuvre une mesure temporaire de soutien. C’est une aide supplémentaire de 28 millions d’euros pour compenser cette année le coût de production plus élevé du sucre réunionnais face à la concurrence. À ce jour, rien n’est garanti pour la suite. Un nouveau président vient d’être élu en France. Dans son programme figure un plan d’économies de 60 milliards d’euros, qui devra s’ajouter à toutes les mesures d’austérité adoptées sous les présidences de Nicolas Sarkozy et François Hollande. À l’échelle du budget de la France, une aide suffisante et permanente pour maintenir la filière canne-sucre est loin d’être insurmontable. Mais un tel choix serait un signal.

En effet, le secteur de l’élevage en France est en crise. C’est d’une part la conséquence des sanctions imposées par l’Union européenne à la Russie qui en retour a fermé ses frontières aux exportations agricoles françaises. C’est aussi d’autre part le résultat de la fin des quotas de production dans l’élevage. Les agriculteurs français demandent un soutien pérenne pour maintenir la tête hors de l’eau. Le gouvernement s’est contenté de mettre en place des mesures provisoires qui n’ont pas par nature à être pérennisées.

Si une aide permanente était versée à la filière canne réunionnaise, nul doute qu’elle réveillerait les revendications d’un secteur économique en France menacé de disparaître à cause de la fin des quotas. Et pour garantir la survie de ces milliers d’exploitations menacées, le budget est autrement plus important. À cela s’ajoute le fait qu’Emmanuel Macron apparaît comme le président venu appliquer en France une politique d’intégration dans un marché unique mondial.

L’avenir de la filière canne-sucre est donc une question à laquelle devra répondre le nouveau pouvoir. Car la situation reste la même qu’avant l’élection d’Emmanuel Macron.

J.B.