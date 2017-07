Sur-rémunération : nouveau coup de semonce de la Cour des Comptes

Dans son dernier rapport sur les finances publiques publié jeudi, la Cour des Comptes estime que le gouvernement devra faire plus d’économies que son prédécesseur s’il compte respecter l’engagement à ne pas dépasser 3 % du PIB pour le déficit public annuel. Cet extrait du communiqué présentant le rapport donne le ton :

« Les économies potentielles identifiées sont considérables. Certaines résultent d’une action volontariste sur les effectifs, les rémunérations, les retraites ou le temps de travail. D’autres relèvent de l’adaptation des réseaux territoriaux des administrations, des politiques immobilières, de l’optimisation des achats, d’un meilleur ciblage des dépenses fiscales et d’investissement, ou encore des progrès indispensables en matière d’administration numérique. »

Parmi les économies possibles, la Cour des Comptes identifie une réforme de la sur-rémunération. Dans un tableau intitulé « Leviers de maîtrise de la dépense salariale », la sur-rémunération arrive en seconde position avec 2,2 milliards d’euros par an derrière le gel d’échelon (3 milliards) mais devant le gel du point d’indice (2 milliards) et le non-remplacement d’un départ sur trois à la retraite (1,8 milliards).

Le gel du point d’indice ou d’échelon, ainsi que le non-remplacement de tous les départs à la retraite sont des mesures mises en œuvre depuis l’époque de la présidence de Nicolas Sakozy. Elles sont très impopulaires et touchent un grand nombre de fonctionnaires si ce n’est la totalité au sujet du gel du point d’indice. Car il signifie que pour tout agent restant au même échelon, son salaire ne progresse pas ce qui n’est pas le cas du coût de la vie.

À l’échelle de la République, la sur-rémunération touche beaucoup moins de monde. La dernière baisse date des années 1970, quand le gouvernement de Raymond Barre avait progressivement baissé l’indice de correction hérité du temps où les fonctionnaires en poste à La Réunion étaient payés en francs CFA.

Au cours de la campagne de la présidentielle, le candidat Emmanuel Macron avait dit qu’il ne voulait pas remettre en cause la sur-rémunération. Dans son premier rapport sur les finances de la France suivant la présidentielle, la Cour des Comptes remet cette question sur la table. Depuis de nombreuses années, le PCR appelle les personnes concernées à s’organiser et à faire avancer des propositions qui permettront de préserver l’intérêt général. Cette démarche est plus que jamais d’actualité.

J.B.