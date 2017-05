Sursis de 3 ans pour la filière canne-sucre

Au lendemain de la démission du gouvernement, un communiqué signé du ministère des Outre-mer a annoncé hier la publication d’un décret. Ce texte permet d’autoriser le versement de 38 millions d’euros aux entreprises produisant du sucre en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion.

Intitulé « Décret n° 2017-1033 du 10 mai 2017 portant création d’un dispositif d’aide à l’adaptation des entreprises sucrières de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion à la fin des quotas sucriers », il transpose dans le droit français une décision de la Commission européenne qui autorise une aide d’État « pour l’adaptation à la fin des quotas sucriers ». Cette aide est destinée à compenser la différence de coût de production entre le sucre produit outre-mer et en France.

Voici quelques extraits de cette décision en date du 12 décembre 2016.

« Selon les autorités françaises, le régime n’aura pas d’incidence sur l’environnement. Il n’aura pas non plus d’effet négatif sur la concurrence, puisque le volume de production de sucre destiné au raffinage auquel l’aide sera consacré sera de 153 000 tonnes par an, alors que la production européenne de sucre blanc est de 17 millions de tonnes par an en moyenne (ce volume de 153 000 tonnes ne devrait, par ailleurs, pas augmenter sensiblement dans les années à venir, compte tenu des contraintes liées à l’ultrapériphéricité et du fait que la superficie cannière enregistre une baisse qui n’est pas compensée par la progression des rendements) ».