Vagues de 9 mètres et montée du niveau de la mer

Des vagues de 9 mètres matinée de dimanche dans l’Ouest et le Sud de l’île, telle était la dernière prévision de Météo France. Ce train de houle a commencé à faire des dégâts hier matin à Saint-Louis, dans le quartier de l’Etang. Les vagues ont touché plusieurs habitations. À Saint-Leu et à Saint-Louis, les maires ont interdit toute circulation le long de la frange littorale.

Cet événement rappelle qu’il est bien difficile de s’opposer à la puissance de la mer. Ce danger sera toujours plus présent, comme le souligne l’appel publié par 15 climatologues qui mettent en garde contre l’accélération de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. La conséquence est une hausse du niveau de la mer plus rapide que prévue.

Ces scientifiques mettent en garde contre la « bombe à retardement » que constituent les gaz à effet de serre stockés au fond des océans et dans le sol gelé en permanence des régions polaires. S’il se poursuit à ce rythme, le réchauffement climatique libérera ces gaz ce qui amplifiera encore l’augmentation des températures. Ils craignent alors que les milliards de mètres cubes d’eau douce stockées sous forme de glace au Groenland et dans l’Antarctique se déversent dans les océans. Le résultat sera alors une rapide montée de plusieurs mètres du niveau de la mer.

Cela souligne toute la difficulté de protéger la population de l’impact de la mer. Car le train de houle de cette fin de semaine est un phénomène qui se reproduira, et dont les dangers seront toujours plus accentués à cause de la montée du niveau de la mer.

J.B.