Convention contre le diabète

Face au nombre de personnes atteintes, et à la gravité de cette maladie, longtemps silencieuse, l’ARS OI et ses partenaires ont fait du diabète une priorité de santé publique pour La Réunion et Mayotte. Afin d’améliorer la prévention et l’accompagnement des malades, une Conférence de consensus a été mise en place en avril 2016…

Les aliments trop sucrés contribuent au diabète. (photo Phovoir)

Cette démarche inédite a réuni une centaine d’acteurs et de patients de La Réunion et de Mayotte pour s’accorder sur des référentiels d’actions efficaces, coordonnées et évaluées. Aujourd’hui, les institutions œuvrant pour la santé publique concrétisent leur engagement à agir ensemble contre le diabète, par la signature d’une convention, et l’annonce de premières réalisations.

A La Réunion, près d’une personne sur dix bénéficie d’un traitement contre le diabète ; c’est plus de deux fois le niveau national, avec des complications lourdes et handicapantes pour les patients et leur entourage. Chaque année, près de 4 000 réunionnais sont admis en Affection Longue Durée (ALD) du fait d’un diabète, chiffre amené à augmenter du fait du vieillissement de la population.

Parce que la lutte contre le diabète est une priorité régionale, l’ARS Océan Indien et ses partenaires sont engagés dans une stratégie commune : le Programme Alimentation, Activité, Nutrition, Santé.

Au-delà, tous les acteurs doivent désormais relever le défi d’une prévention efficace et d’une meilleure qualité de vie pour les patients. Cette demande légitime émane à la fois des professionnels de santé, des associations de patients mais aussi, de l’ensemble de la société civile, exigeant une plus grande coopération des acteurs publics et une efficacité démontrée des actions soutenues.

En réponse à cette situation, l’ARS Océan Indien et ses partenaires se sont engagés dans une démarche innovante : l’installation d’une « Conférence de consensus » ouverte à l’ensemble des acteurs et aux patients de La Réunion et de Mayotte pour s’accorder sur la situation du diabète, et produire des référentiels d’interventions dans différents domaines, allant de la prévention, jusqu’à l’accompagnement des patients, afin de garantir l’efficacité des actions et le partage de leurs évaluations.

Les axes retenus sont la connaissance du diabète dans nos îles, la prévention, le dépistage du diabète et l’accompagnement des patients.