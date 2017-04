Création d’une structure de médecine traditionnelle chinoise

Cette nouvelle activité concerne d’une part, la médecine traditionnelle chinoise pour prise en charge de la douleur chronique, par acupuncture et tai chi, des patients douloureux chroniques suivis au Centre d’Evaluation et Traitement de la Douleur (CETD) et d’autre part, la médecine traditionnelle chinoise générale pour une prise en charge complémentaire pour les douleurs cancereuses, les effets secondaires des traitements en oncologie, l’aide au sevrage tabagique et alcoolique, l’obésité, les syndromes anxio-depressifs.

A ce jour à La Réunion, il n’existait aucun service de médecine traditionnelle chinoise en structure hospitalière.

Des liens régionaux et internationaux permettront des échanges entre cette structure et une structure hospitalo-universitaire de la région de Tian Jin. Ces déplacements permettront d’améliorer les pratiques et surtout de mettre œuvre une activité de recherche multicentrique entre les deux sites réunionnais et chinois.

La structure pourra être identifiée comme lieu de stage pour les médecins réunionnais qui reçoivent la formation de l’Institut franco-sino-vietnamien de médecine traditionnelle chinoise qui propose depuis dix ans des formations diplômantes à la Réunion. Il s’agit de formations bi-annuelles avec des stages pratiques en centre hospitalier en Chine et au Vietnam.

La médecine traditionnelle chinoise est proposée comme thérapeutique médicale complémentaire visant à améliorer les symptômes et la qualité de vie, et permettant une approche pluridisciplinaire.

