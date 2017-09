Journée d’actions contre le syndrome d’alcoolisation foetale

L’alcool ne doit pas être consommé pendant la grossesse. (photo Phovoir)

Ce plan expérimental, pour lequel La Réunion a été retenue comme région pilote, permet de renforcer la prévention et améliorer la prise en charge de l’ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF). Cette année, les acteurs locaux se mobilisent sur cette question de santé publique et organisent des actions de prévention dans toute l’île, du 5 au 14 septembre, pour sensibiliser les femmes, parents et futurs parents, mais aussi les professionnels de santé.

Le Plan d’action régional de prévention et de prise en charge de l’Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (ETCAF) a été construit en concertation avec les acteurs concernés par la prévention, le dépistage, le soin et l’accompagnement des mamans et des enfants. Il couvre une période de trois ans (2016-2018), et a permis à La Réunion d’être retenue comme région pilote au sein d’un Plan gouvernemental 2013-2017 de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

A l’occasion de la journée mondiale de prévention, le Centre Ressources ETCAF et ses partenaires organisent des actions de formation à destination des professionnels et divers évènements à destination du grand public sur l’île, principalement à Saint-Pierre et à Saint-Denis.

A noter que cette année, l’évènement principal aura lieu le samedi 9 septembre de 9 h à 17 dans les Jardins de l’Hôtel de Ville à Saint-Pierre (animation variées et un concert de clôture de SIMANGAVOLE.)

Une marche contre le SAF est également organisée le dimanche 10 septembre au Cœur Vert Familial à Saint-Denis.