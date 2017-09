Safthon pour des moyens supplémentaires dans la lutte contre le syndrome d’alcoolisation fœtale

A l’occasion de la journée internationale des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale, SAF FRANCE et le Club Cadre organisent les 8 et 9 septembre, la première édition du SAFTHON pour sensibiliser et récolter des fonds. Les Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) sont la première cause de handicap d’origine non génétique entièrement évitable Entre 2 et 4 % de la population sont atteints de TCAF en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis d’après une nouvelle étude.

L’alcool, même à dose modérée, est un redoutable toxique tératogène (i.e. qui provoque des malformations) pour le cerveau en formation pendant la grossesse, provoquant troubles intellectuels et comportementaux chez au moins 8 000 nouveaux enfants chaque année (1 % des naissances), et peut-être chez bien plus selon les dernières études réalisées en milieu scolaire en Italie et aux Etats-Unis (entre 2 % et 4 %). Ces troubles sont à l’origine de décrochage scolaire, de non - insertion professionnelle et de délinquance. Les économistes estiment leur coût annuel à 10 milliards d’euros pour la France.

Inspiré de l’expérience réunionnaise, le Safthon est né de la nécessité d’ accompagner avec bienveillance les femmes en âge de procréer en difficulté avec l’alcool et le plus précocement possible les enfants atteints, seuls face aux immenses problèmes dont ils doivent faire face quotidiennement ; d’informer et sensibiliser les femmes sur les risques réels d’une consommation d’alcool qu’elle soit importante ou non ; d’encourager les institutions à se joindre à nos côtés pour lutter contre ce problème de santé publique et respecter les droits des enfants, ainsi que les droits à l’égalité des chances.

Cette première édition mondiale est destinée à faire prendre conscience des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale et de l’importance du nombre de personnes touchées dans le monde (1,3 million dans le monde).

Comment y participer ?

En envoyant vos dons sur le site Saffrance.fr ou au 3220 dites SAFTHON (Appel gratuit).

En créant en France des actions SAFTHON : manifestations sportives, culturelles, artistiques (concerts, expositions), avec des a iches et banderoles portant le logo du SAFTHON qui permettront, à l’instar du Téléthon, de récolter des fonds.