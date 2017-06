Union pour l’éradication de la polio

Il y a trente ans, la polio paralysait plus de 350.000 enfants chaque année dans plus de 125 pays à travers le monde. Grâce aux efforts extraordinaires des gouvernements, des agents de santé, des donateurs et des partenaires de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (Gpei), un partenariat public-privé dédié à la fin de la maladie, le virus hautement contagieux a été éliminé dans tous les pays sauf trois : Afghanistan, Nigeria et Pakistan. Il n’y a eu que cinq cas à ce jour en 2017.

Cependant, les enfants restent à risque partout jusqu’à ce que la polio soit complètement stoppée, a déclaré l’Unicef dans un communiqué de presse. Pour mettre fin à la maladie pour de bon, les représentants des gouvernements et les partenaires se sont réunis pour renouveler leur engagement à soutenir des activités cruciales telles que la vaccination et la surveillance des malades, qui protégeront plus de 450 millions d’enfants de la poliomyélite chaque année.

« Grâce aux incroyables efforts des Rotariens, des gouvernements, des agents de santé, des partenaires et des donateurs - y compris ceux qui se sont réunis à la Convention Rotary à Atlanta -, nous sommes plus proches que jamais de faire l’histoire », a déclaré Chris Elias, président du développement mondial de la FondationBill & Melinda Gates et président du Gpei Polio Oversight Board. « Ces nouveaux engagements aideront à terminer le travail ».

Principales promesses

L’Unicef a déclaré à un moment de nombreux défis et de priorités mondiaux, que les gouvernements et les partenaires ont démontré leur volonté collective de voir la deuxième maladie humaine depuis toujours, éradiquée.

Les principales promesses comprennent : 75 millions de dollars américains du Canada, 61,4 millions de dollarsaméricains de la Commission européenne, 55 millions de dollars du Japon, 30 millions de dollars du Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abu Dhabi, Émirats arabes unis, 30 millions de dollars de la Fondation Dalio, 25 millions de dollars de Bloomberg Philanthropies, 15 millions de dollars américains provenant d’un donateur anonyme, 13,4 millions de dollars américains en provenance d’Australie, 11,2 millions de dollars américains de l’Allemagne, 5 millions de dollars de easyJet, 5 millions de dollars en provenance d’Italie et 4 millions de dollars de la République de Corée.

« L’innovation constante a été la clé pour améliorer la couverture vaccinale et atteindre plus d’enfants avec le vaccin contre la polio », a déclaré Dr Anne Schuchat, directrice par intérim des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies. « L’engagement et le soutien implacables de ces leaders mondiaux nous aideront à faire ce qu’il faut, et vaincre en fin de compte cette maladie pour toujours. Cdc demeure profondément engagée dans l’éradication de la poliomyélite et a apporté 2,28 milliards de dollars américains depuis le début de l’initiative ».

Responsabilité historique

Les engagements de financement actuels permettront au programme de continuer à améliorer les performances et de relever les défis pour toucher tous les enfants, y compris la vaccination des enfants dans les zones de conflit.

« Nous sommes ensemble sur le point d’éradiquer la polio de la planète, mais seulement si nous travaillons sans relâche pour atteindre les enfants que nous n’avons pas encore atteints », a déclaré Anthony Lake, directeur exécutif de l’Unicef. « Nous ne pouvons pas ne pas faire ce dernier effort. Parce que si nous ne faisons pas l’histoire maintenant, nous allons et devrons être jugés durement par l’histoire ».