Younous Omarjee réélu 1er Vice-Président de la commission du développement régional au Parlement européen

Younous Omarjee, député de l’Union des Outre-mer.

Ce lundi 23 janvier 2017, à Bruxelles, la commission du développement régional (REGI) du Parlement européen s’est réunie en session constitutive de mi-législature afin d’élire sa Présidence jusque juin 2019.

Younous Omarjee a été réélu dans ses fonctions de 1er Vice-Président de la commission REGI par acclamation de l’ensemble de ses collègues de tous les groupes politiques. Tout en remerciant l’ensemble de ses collègues de tous horizons politiques pour lui avoir renouvelé leur confiance, le Député européen a tenu à souligner que « les deux années et demi devant nous, à l’horizon 2019 et 2020, seraient capitales pour assurer l’avenir de cette grande politique de solidarité entre les régions et pays européens que représente la politique de cohésion, que de nombreuses échéances étaient attendues et que dans ce temps notre voix parlementaire devait se faire forte pour défendre cette politique que tous avons à cœur ».

Il a enfin déclaré qu’il était honoré que les RUP se trouvent représentées à la 1ère Vice-Présidence de la Commission REGI aux côtés de la Présidente Iskra Mihaylova, elle aussi renouvelée dans ses fonctions, et représentant aussi d’une certaine manière les pays de l’est européen qui comptent avec les RUP parmi les plus pauvres d’Europe. Pour Younous Omarjee « si nos voix ont vocation à parler pour l’ensemble des régions de l’Union européenne, cette composition est aussi une composition, un signal, qui fait sens et qui a un sens ».