Campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes

L’observatoire réunionnais des violences faites aux femmes (ORViFF)

Depuis quelques années, grâce à la mobilisation des acteurs locaux associatifs, publics et privés, de plus en plus d’actions sont développées sur le territoire en faveur des droits des femmes et de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Néanmoins, les chiffres récents démontrent que ces violences envers les femmes perdurent au sein des couples avec un nombre de féminicides constant. En effet, selon l’étude de la Délégation aux victimes (DAV) du ministère de l’intérieur sur les morts violentes au sein du couple en 2016, La Réunion est classée à la troisième place des régions les plus touchées par les violences conjugales.

Entre janvier 2016 et avril 2017, 9 femmes ont été assassinées.

Même si le nombre de dépôt de plainte pour violences conjugales ne cesse de croître, de nombreuses victimes restent dans le silence. On estime que seules 9% des victimes osent dénoncer les auteurs de violences et entamer des poursuites judiciaires.

Suite des États généraux

Les États généraux des violences faites aux femmes se sont tenus les 25 et 26 novembre 2016 et ont compté près de 1 000 participants. Ils ont permis d’établir un plan de 50 actions et de signer 7 accords partenariaux pour améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Les travaux conduits à cette occasion ont mis en exergue l’importance d’informer les familles sur la situation des violences conjugales à La Réunion.

Ainsi, dans la continuité de cet évènement, l’État lance en 2017 une campagne de sensibilisation à destination du grand public. Menée d’octobre à novembre 2017, elle a été élaborée en étroite collaboration avec l’agence TBWA\GLOBE, acteur partenaire des États Généraux.

Les objectifs de cette campagne sont doubles :

Inciter les femmes victimes à sortir du silence et à dénoncer les violences qu’elles subissent en leur apportant des informations précises.

Informer les ménages réunionnais pour que tous se mobilisent et deviennent réactifs et acteurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les supports de communication ont été imaginés de telle sorte que les femmes puissent se reconnaître et détecter si elles sont victimes de violences. Ils visent également à faire prendre conscience aux auteurs des formes de violences et favoriser la réflexion en suscitant une prise de conscience collective à cette problématique sociétale.

La campagne s’adresse principalement aux femmes victimes de faits de violences mais concerne aussi les auteurs de violences pour lutter efficacement contre la récidive.

Plus largement, elle vise l’ensemble des Réunionnais car la mobilisation de toute la société est primordiale pour faire reculer ces violences.