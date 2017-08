Plusieurs personnes ont fait savoir à ‘’Témoignages’’ qu’il faut signaler à nos compatriotes la rediffusion la semaine prochaine à la télévision d’un documentaire bouleversant sur les épreuves pénibles vécues par des milliers de familles réunionnaises de 1963 à 1981 et qui les touchent encore aujourd’hui. Il s’agit d’un documentaire intitulé ‘’Les enfants de La Réunion : un scandale d’État oublié’’ et qui concerne plus de 2.000 enfants réunionnais envoyés en France par le gouvernement de façon forcée dans des départements dépeuplés.

Image extraite du documentaire « Les enfants de La Réunion : un scandale d’État oublié ».

Comme le montre ce documentaire réalisé par Guénola Gazeau et Pierre Lascar en 2016, il s’agit d’« une migration forcée qui a brisé des familles, déracinant des fratries de leur pays natal, leur volant au passage leur identité ». Et comme cela est dit dans la présentation du film, ce fut « une politique migratoire lancée par Michel Debré, alors député de La Réunion. On promettait aux parents une vie meilleure pour leurs enfants, des études,… mais la réalité fut tout autre et, surtout, les petits Réunionnais n’ont jamais revu leurs familles ni leur île. Aujourd’hui, ces enfants devenus adultes cherchent à remonter le fil de leur histoire ».

Autre éclairage dans la présentation de cette émission sur internet : suites aux actions menées depuis des années par des associations et des responsables politiques du pays comme Paul Vergès, « le 18 février 2016, le ministère de l’Outre-Mer a créé une Commission de recherche sur ce scandale d’État, longtemps passé sous silence. Un signe d’espoir pour tous ces déracinés, comme Jean-Charles, Marlène, Marie-Jeanne ou Valérie, des enfants arrachés à leur île, adultes aujourd’hui, qui cherchent à comprendre leur histoire et à renouer avec leurs origines ».

Signalons aussi, qu’outre les témoignages émouvants et les combats importants des victimes de cette politique migratoire massive et contrainte, le film présente pendant quelques secondes une interview de Paul Vergès à ce sujet quelques mois avant son décès le 12 novembre dernier. On y voit aussi des pages du journal ‘’Témoignages’’ qui dénonçait ce scandale d’État.

Selon les annonces parues sur internet, cette émission est à revoir les mardi 8 (20h 30), samedi 12 (minuit) et dimanche 13 août (11h) prochains (heures de La Réunion) sur LCP (La Chaîne Parlementaire). Cette chaîne télévisée N° 54 porte aussi les noms de PUBLIC SENAT - LCP AN.

Correspondant