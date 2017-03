Entre 9 et 11 euros le mètre carré pour les locataires dans le privé

L’Observatoire des loyers a présenté le résultat d’une étude sur des régions particulièrement demandées à La Réunion : les communes de Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Les tarifs dans le privé sont en moyenne de 9,22 euros dans les hauts et à mi-pente dans l’Ouest et montent à plus de 11 euros le mètre carré sur le littoral de l’Ouest.

Le parc locatif privé de l’agglomération de Saint-Denis et du Territoire de la Côte Ouest (TCO) accueille 387 200 habitants au 1er janvier 2013.

Pour l’année 2015, le niveau de loyer de l’agglomération de Saint-Denis s’établit à 9,88 euros/m², en légère diminution par rapport à 2014 (9,95 euros/m²)

Sur le TCO, il s’élève à 11,26 euros/m² sur le littoral et à 9,22 euros/m² dans les mi-pentes et dans les Hauts.

Forts de ces constats partagés, la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement (DEAL) a confié à l’ADIL et à l’agence d’urbanisme de La Réunion (AGORAH) la mise en place d’un observatoire des loyers à partir de l’offre locative des professionnels de l’immobilier et d’une enquête directe auprès des ménages. Cet observatoire local a pour vocation la collecte et le suivi des données en matière de loyer. Il permet aux collectivités locales qui adhèrent à ce dispositif, mais aussi à l’État et aux partenaires économiques et sociaux, d’acquérir une connaissance approfondie des niveaux de loyers du parc privé et de leurs évolutions. Cet observatoire local s’inscrit dans la construction d’un réseau national d’observatoires, tel que prévu par la loi ALUR.