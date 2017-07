L’UNEF-Réunion appelle à la mobilisation contre la baisse de l’APL

Dans une résidence SHLMR à Saint-Denis lors d’une visite ministérielle.

« Quelques jours après l’annonce par le Gouvernement d’une coupe de 331 millions d’euros dans le budget des Universités, le Ministre des comptes publics annonce sa volonté de faire des économies sur le dos des étudiants en baissant de 5 euros par mois le montant de l’aide personnalisée au logement (APL) dès le mois d’octobre 2017.

Ces premières mesures du quinquennat ne sont évidemment pas les bienvenues dans un contexte où les universités peinent à accueillir les étudiants et où ses derniers rencontrent de plus en plus de difficultés pour financer leurs études.

Dans un département où le montant des loyers ne bénéficie d’aucun encadrement et où le CROUS ne dispose que de 1000 chambres pour plus de 5000 demandes, la baisse des APL constitue une attaque sans précédent contre le pouvoir d’achat des étudiants réunionnais.

Le paiement du loyer reste le premier budget d’un étudiant pendant son cursus universitaire et diminuer les aides alors que les charges augmentent conduit ni plus ni moins à une dégradation importante des conditions de vie des étudiants.

Les APL permettent de couvrir jusqu’à la moitié des dépenses de logement et elles constituent par la même une mesure indispensable pour garantir un droit au logement au plus grand nombre. Nous estimons que les 20 milliards de dépenses publiques que constituent les APL sont un investissement indispensable à la réussite universitaire et à l’autonomie des jeunes.

L’UNEF estime que ses premières annonces du Gouvernement d’Emmanuel Macron délivrent un premier message inquiétant aux étudiants pour la suite du quinquennat.

L’UNEF appelle les étudiants à signer la pétition en ligne accessible depuis sa page Facebook « UNEF Réunion ».

L’UNEF appelle les parlementaires à se mobiliser pour inciter le gouvernement à revenir sur cette mesure honteuse pour les jeunes.

L’UNEF appelle à investir considérablement dans l’Enseignement Supérieur en revalorisant les APL et en construisant davantage de logements mis à disposition du CROUS.