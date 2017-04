14 emplois obtenus par les grévistes de la Poste au Tampon

La grève à la plate-forme courrier du Tampon s’est conclue hier par un protocole d’accord. La direction a accepté des embauches. Les effectifs de cette infrastructure de la Poste augmenteront de 14 personnes d’ici juillet.

Des salariés verront leur CDD se transformer en CDI tandis que 4 facteurs seront mutés de France. Rappelons que de nombreux Réunionnais travaillent dans la Poste en France et souhaitent retourner dans leur île.

La grève avait commencé mardi, soutenue par la CGTR. Les facteurs protestaient contre la hausse des cadences de travail et demandaient que des recrutements soient opérés pour y faire face. Dans un premier temps, la direction de la Poste à La Réunion avait proposé des récupérations. Les travailleurs n’ont pas cédé et ont obtenu un résultat suffisamment satisfaisant pour reprendre le travail. Une fois de plus, la lutte a payé. Un exemple à suivre.