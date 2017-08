Augmenter les bourses de 100 euros par mois

La vie est chère pour tout le monde est notamment pour les Réunionnais qui ont les revenus les plus faibles. C’est ce que rappelle l’UNEF-Réunion dans son étude sur le coût de la rentrée universitaire. Face à cette situation, le syndicat revendique une augmentation de 100 euros par mois des bourses versées aux étudiants. Par ailleurs, l’UNEF-Réunion souligne une « rentrée hostile aux étudiants » en raison de la baisse de 331 millions d’euros des crédits pour l’enseignement supérieur et la recherche, de la pénurie de logements en cité U et des ratés de l’admission post-bac.