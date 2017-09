BTP : unité durable pour survivre

À l’appel des 24 organisations de salariés et patronales, plusieurs milliers de personnes ont participé à la grande mobilisation du BTP à La Réunion. Les rencontres avec le Département, la Région et l’État ont débouché sur des intentions qui doivent être concrétisées afin que l’activité soit relancée dès le début de l’année prochaine. Les syndicats de travailleurs et patronaux ont décidé de se constituer en une Interprofession et envisagent de nouvelles actions si la reprise n’est pas au rendez-vous à la rentrée 2018 des congés du BTP.

« L’activité du BTP doit reprendre impérativement dès le début de l’année 2018 ; sans réactivité des pouvoirs publics dans l’immédiat, nous prenons le risque de voir notre capacité de production disparaître, de déséquilibrer notre modèle économique et social, et de fragiliser davantage l’emploi salarié dans notre filière ». Telle est la conclusion du texte de la motion remis hier au Département, à la Région et à l’État à l’occasion d’une mobilisation de l’Interprofession du BTP regroupant syndicats et organisations patronales du secteur. Plusieurs milliers de personnes avaient répondu à cet appel. Nombreux étaient venus dans leur tenue de travail, portant des casques et des chasubles. Ils brandissaient des panneaux rappelant la crise vécue par ce secteur, comme la mise au chômage de 8.000 travailleurs.

Faute d’activité, le secteur du BTP a perdu le tiers de ses effectifs depuis 2008, soit 8.000 emplois. La crise est loin d’être terminée, car 500 postes ont encore été supprimés depuis le début de l’année. Les entreprises ferment au rythme de 110 liquidations par an depuis 2013. En 2010, syndicats et organisations patronales avaient déjà défilé ensemble pour dire « arrêtez le massacre ». La fin des grands chantiers sans alternative et le désengagement de l’État dans la politique du logement par la modification de la défiscalisation étaient annonciateurs d’une grave crise. Elle a eu lieu et le BTP a perdu un milliard de chiffres d’affaires, essentiellement la commande privée.

« BTP à l’agonie »

Dépendant à plus de 80 % de la commande publique, l’Interprofession demande donc une plus forte implication de l’État et des collectivités. Les besoins sont en effet très importants à La Réunion, notamment en termes de logements avec 22.000 familles inscrites sur la liste d’attente pour l’accès au parc social, et plus de 30.000 logements insalubres.

Rendez-vous était donnée au Jardin de l’État à 7 heures 30. Peu après 8 heures, une délégation était reçue au Conseil départemental pendant que plusieurs milliers de personnes patientaient à l’extérieur. Après la conclusion de cet échange et le dépôt d’une motion, le cortège s’est arrêté pendant plus d’une heure devant la Villa de la Région, rue de Paris, où l’Interprofession a rencontré Didier Robert, président du Conseil régional, pour lui exposer les revendications et déposer la motion.

Précédé par un camion transportant un cercueil géant recouvert en partie d’un drapeau de la France, le défilé derrière le mot d’ordre « le BTP à l’agonie » a ensuite parcouru la rue de Paris puis l’avenue de la Victoire avant de s’arrêter devant la préfecture où une délégation a été reçue et a également présenté sa motion.

À la suite de ces trois différentes rencontres, Bernard Siriex, président de la FRBTP, Cyrille Rickmounie, président de la CAPEB, Jacky Balmine, secrétaire général de la CGTR-BTP et Johnny Lagarigue, secrétaire général de la CFDT-BTP ont pris successivement la parole.

La Région tiendra-t-elle ses promesses ?

Un bilan est fait des différents entretiens par Bernard Siriex. Au Département, les demandes ont été entendues. Du côté de la Région, l’Interprofession a rappelé la promesse faite par Didier Robert le jour de la pose de la première pierre de la route en mer (20 décembre 2013 – NDLR) : 800 millions d’euros sur 10 ans pour la réhabilitation de logements. Le président de Région a annoncé une rencontre dans les jours qui viennent pour démarrer au plus vite les chantiers, à condition que les autres collectivités et l’État soient autour de la table. Un des objectifs étant de parler d’une seule voix auprès du gouvernement.

Concernant l’État, un travail sera fait sur les dossiers bloqués.

Un autre point important est la pérennisation de l’Interprofession. Représentants des salariés et des chefs d’entreprise se réuniront une fois par mois pour faire le point sur la situation. La priorité est une relance de l’activité dès le début de l’année 2018, faute de quoi de nouvelles actions seront à prévoir.

Cyrille Rickmounie, président de la CAPEB abonde dans le même sens, saluant l’écoute des différents interlocuteurs ainsi que l’importante mobilisation de la filière.

Après les paroles, place aux actes

Jacky Balmine, secrétaire général de la FRBTP, partage les conclusions faites de ces rencontres tout en restant sceptique. Il attend que les paroles se transforment en actes.

Un point de vue partagé par Johnny Lagarrigue, secrétaire général de la CFDT-BTP, qui rappelle les difficultés croissantes rencontrées par les salariés qui voient les périodes de chômage entre deux contrats de chantier s’allonger jusqu’à se compter en mois.

En conclusion, Bernard Siriex a rappelé la diminution de la Ligne budgétaire unique, une subvention directe de l’État pour la construction de logements sociaux. Elle est passée de 100 à 80 millions d’euros. Si le montant des propositions formulées dans la motion de l’Interprofession n’est pas précisément chiffré, il indique que beaucoup ne coûtent rien aux pouvoirs publics. Il a également insisté sur la réalisation du plan de sécurisation des radiers. La compétence en incombe essentiellement au Conseil départemental, mais l’État et la Région pourraient venir en soutien afin de concrétiser une mesure de sécurité publique. Un travailleur du BTP est d’ailleurs récemment décédé à la suite d’un accident de la circulation sur un radier.

Travailleurs et patrons du BTP ont réussi à s’unir autour d’une revendication : la bataille pour l’emploi. Cette union est partie pour durer. Se rassembler sur l’essentiel pour parler d’une même voix face aux pouvoirs publics et au gouvernement : voilà de quoi inspirer d’autres secteurs de la société réunionnaise.

M.M.