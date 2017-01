Clinique de la Paix : « nous prenons nos responsabilités, nou lé kapab »

Max Banon.

Quelle est l’origine du conflit social à la Clinique de la Paix ?

Max Banon : À l’origine, les travailleurs de Saint-Benoît ont déposé un préavis de grève. Ils demandent une augmentation de 250 euros par mois, et refusent la remise en cause du paiement des jours fériés. D’autres revendications portent sur les conditions de travail.

C’est alors que le PDG de Clinifutur, M. Deleflie, et le directeur de l’établissement ont proposé de céder la clinique pour l’euro symbolique à la CGTR. On ne peut que déplorer les propos tenus à cette occasion dans la presse par les dirigeants, qui ont laissé entendre en substance que « les salariés ne valent pas plus d’un euro ». Cela n’a fait qu’amplifier le mouvement de grève.

Le mouvement pourrait-il s’étendre ?

Max Banon : Les salariés de Saint-Joseph ont déposé un préavis de grève pour ce jeudi. Ils revendiquent 500 euros par mois. Il faut savoir que ce sont des aides soignants qui travaillent la nuit pour un SMIC. Ce sont donc des personnes diplômées sous-payées. Par ailleurs, les travailleurs demandent aussi à bénéficier du 13e mois.

Ces revendications peuvent-elles être satisfaites ?

Max Banon : Le groupe Clinifutur pèse 170 millions d’euros. À La Réunion, c’est la clinique de Sainte-Clotilde, celles de Saint-Joseph et de Saint-Benoît, les cliniques Jeanne d’Arc et des Orchidées au Port, ainsi que des maisons de retraite. De plus Clinifutur a investi à Paris, dans les Landes et au Tchad.

Nous estimons que les patrons doivent cesser de traiter les salariés de la sorte. Ils touchent des subventions de l’État, les travailleurs méritent mieux que de se faire insulter.

Il faut dire aux patrons : cela suffit !

Donc nous pensons que les moyens existent pour faire aboutir les revendications. C’est pourquoi, concernant Saint-Joseph, il est urgent que le groupe Clinifutur vienne à la table des négociations.

Au bout de 4 semaines de grève, quelle est la situation à la Clinique de la Paix de Saint-Benoît ?

Max Banon : La CGTR est d’accord pour la reprise de la clinique. Nous avons trouvé un repreneur qui est près à prendre la suite du groupe Clinifutur, tout en donnant satisfaction aux revendications des travailleurs.

Une première réunion a eu lieu mardi à l’Agence régionale de Santé avec une délégation de la CGTR. Malheureusement, nous sentons que l’État traîne les pieds. Nous avons pourtant un projet d’économie sociale et solidaire capable de préserver 50 emplois et d’en créer de nouveaux. Ce serait une structure novatrice à La Réunion.

Quelles sont les perspectives du mouvement ?

Max Banon : En France, l’État a soutenu des salariés dans la même situation, nous en attendons de même ici et nous lançons un appel à la solidarité en direction des députés et plus largement des élus.

Comme l’indique le PCR, nous arrivons à l’heure de la responsabilité. Alors, face aux difficultés, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et nous disons « Nou lé kapab à La Réunion ».

Nous lançons aussi un appel à la population, appel à la vigilance et à la solidarité. En 2017, nous choisirons des élus. Alors les candidats doivent savoir qu’il existe à La Réunion des Réunionnais qui disent « nou lé kapab de faire dans des situations difficiles ».