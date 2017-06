Débrayage au rectorat de La Réunion

L’intersyndicale (CFDT - CGTR Educ’Action - FSU – SNPTES - UNSA Education) avec l’ensemble des personnels du rectorat ont débrayé ce lundi 19 juin 2017 afin de dénoncer :

- l’absence de dialogue social dans l’académie,

- l’iniquité de traitement lors des promotions, des mutations, l’application des règlements, constaté dans les différentes instances

- la surdité de l’administration sur leurs doléances et sur les difficultés à exercer leurs missions.

Le Secrétaire général, restant totalement dans le déni, s’étonne de la mobilisation des personnels. Les représentants élus, des personnels réitèrent les dysfonctionnements de ses faits et de ses actes de sa gouvernance.

Selon les personnels, ses décisions proviennent de réseaux non officiels et non représentatifs tels que le ’ club de volley ’ ou ’ le salon de thé ’ en lieu et place des instances administratives.

Les personnels disent NON à l’arrivée de nouveaux enseignants, hors postes adaptés, sur des fonctions administratives et techniques. En plus de léser les personnels IATOSS, ces décisions arbitraires pénalisent fortement les élèves de l’académie par ce détournement de moyens.

L’intersyndicale se bat pour que cesse ce fonctionnement arbitraire et unilatéral, demande la mise en place d’un réel dialogue social avec Monsieur le Recteur de l’académie.

A l’heure de la moralisation de la vie publique, nous exigeons qu’il en soit de même au secrétariat général de l’académie.