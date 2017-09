FSU Réunion : le Code du Travail concerne aussi la Fonction Publique

La loi d’habilitation votée en juillet permet au président de la République de décider à sa guise de la manière dont il compte détruire ce qui reste du Code du Travail. Après la loi El Khomri c’est donc la deuxième fois en quelques mois que nos droits et nos acquis sociaux sont frontalement attaqués.

Ce projet nous concerne tous. En effet, les dispositions relatives au temps de travail ou à la médecine du travail s’appliquent dans le secteur public comme dans le privé.

En outre, l’intégralité du Code du Travail s’applique pour les agents en contrat de droit privé et son impact dans la Fonction Publique a vocation à s’élargir puisqu’un nombre croissant de contractuels y sont recrutés (253 000 en 2014 contre 77000 fonctionnaires recrutés, rapport L’Horty).

Le Code du Travail définit les relations employeurs-employés dans tous les secteurs. L’orientation du nouveau gouvernement, dans le prolongement du précédent, consiste à le démanteler pour privilégier les employeurs au détriment des salariés.

Les ordonnances d’Emmanuel Macron vont en effet renforcer la main-mise de l’employeur sur les conditions d’embauche, de licenciement, de rémunération et de travail de ses salariés. Ces conditions pourront varier d’un lieu de travail à l’autre. Il s’agit bien d’encourager le moins-disant social en tirant les conditions de travail vers le bas. Dans le même temps, les moyens de défense des salariés vont être réduits, qu’il s’agisse des Prud’hommes ou des instances paritaires où siègent les syndicats.

Pour la FSU, leur fusion signe la fin des CHS-CT (Comités Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) tels qu’ils existent ; dans un contexte où le mal-être au travail se répand, les CHS-CT sont pourtant indispensables puisqu’ils peuvent être saisis par les salariés quand s’installe une souffrance au travail. Ce n’est pas un hasard si le Medef souhaite leur disparition.

D’autres attaques se préparent contre les agents des services publics avec le rétablissement de la journée de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie, le gel des salaires et le projet de supprimer 120 000 emplois.

Nul doute que le prochain chantier touchera le statut des fonctionnaires ; le nouveau président considère en effet qu’il n’est « plus adéquat », que le service public « coûte cher » et qu’il est nécessaire selon le Premier Ministre de se « guérir de l’addiction aux dépenses publiques ».

Face à ces projets qui visent à affaiblir encore plus les dispositifs solidaires, les services publics et les droits des salariés, la FSU appelle à faire grève et à manifester le mardi 12 septembre avec la CGTR et l’UNEF.

Rdv 9h au Jardin de l’État (St-Denis) pour défiler vers la préfecture.

FSU Réunion