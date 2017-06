Grève à Groupama

Un appel à la grève est lancé aujourd’hui à Groupama par une intersyndicale CGTR-CFDT.

Les syndicats demandent une augmentation de salaire de 150 euros net par mois. Ils veulent que cesse le travail de samedi.

Ils revendiquent un accord d’intéressement pour 2017-2019 décliné de cette sorte :

Enveloppe Globale (E.G.) = 10 % du résultat net avant impôt et intéressement

+ Env. sup. 100 % E.G. si Ratio Combiné < ou = à 100 %

+ Env. su/p. 60 % E.G. si Taux Satisfaction > ou = à 80 %

+ Env. sup. 60 % E.G. si croissance Cotisation Acquises > ou = à 2 %

+ Env. sup. 60 % E.G. si Frais Généraux < ou = à 34 %

Plafond légal (20 % MSB DADS)

Plus de déduction de la Réserve Spéciale de Participation de l’Intéressement



L’Intersyndicale demande également le Maintien des avantages et critères acquis pour les salariés, conjoints et enfants, ainsi que le maintien de la Complémentaire Frais de Soins en l’état.

Le paiement des heures supplémentaires est également à l’ordre du jour.

Les syndicats demandent la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la promotion en interne et la priorité aux Réunionnais dans les recrutements.

Ces revendications pourront se concrétiser dans la proposition d’une commission de recrutement où siégeront les partenaires sociaux.