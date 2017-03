Grève au CHU de La Réunion : pourquoi 250 emplois sont en danger

Forte mobilisation hier aux centres hospitaliers Nord et Sud du CHU de La Réunion. Toutes les catégories de personnel ont suivi hier le mouvement lancé à l’appel de l’intersyndicale. Après une rencontre avec la direction de l’Agence régionale de santé Océan Indien, les syndicalistes ont décidé de poursuivre la grève. La direction du CHU veut lancer un plan de suppression de postes pour combler un déficit de plus de 20 millions d’euros. Comment expliquer une telle situation financière alors qu’au moment de sa création en 2012, la situation financière du CHU Réunion était équilibrée ? Les réponses se trouvent dans le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales. Elles démontrent que si l’État comble le déficit sans changer la direction du CHU, alors la crise se reproduira.

Pour sauver 250 emplois, toutes les catégories du personnel des deux hôpitaux du CHU de La Réunion étaient en grève hier. Ce mouvement a eu des répercussions dans toute La Réunion. En effet, les salariés se mobilisent contre un projet de suppressions de poste qui ne pourra que dégrader la qualité des soins pour la population. C’est pourquoi ils ont répondu à l’appel de l’Intersyndicale CFDT-FO-CFTC-UNSA-SUD Santé. Hier matin, des grévistes ont distribué des tracts à proximité des entrées des hôpitaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Le CHU Nord étant situé à proximité du boulevard Sud, cette opération a provoqué un coma circulatoire à l’entrée de Saint-Denis. L’embouteillage s’est étalé sur plus de 12 kilomètres, remontant jusqu’à La Possession. Dans le Sud, des bouchons ont aussi touché Saint-Pierre.

À Saint-Denis, après cette première opération, les grévistes se sont rassemblés sur le parvis de l’entrée principale pour des prises de parole afin d’exprimer leur volonté de sauvegarder les emplois menacés. Puis ils se sont dirigés vers le siège de l’ARS océan Indien où une rencontre s’est déroulée en début d’après-midi avec la direction de cette administration. Au terme de cet échange, les grévistes ont décidé de continuer le mouvement. Ce dernier a concerné plusieurs centaines de personnes sur les deux sites du centre hospitalier universitaire. Pour cette première journée, les médecins ont affiché leur solidarité en décidant d’un jour de grève. L’origine de ce mouvement vient de la publication d’un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales qui montre plusieurs graves erreurs de gestion à l’origine d’un déficit de plus de 20 millions d’euros.

Pourquoi embaucher 853 personnes en 4 ans ?

Au moment de sa création en 2012 par la fusion du CHD et du Groupe hospitalier Sud Réunion, le CHU était à l’équilibre. Le déficit s’est d’abord creusé suite à la hausse des charges de personnel sans rapport avec l’évolution de l’activité de l’hôpital. Au moment de la création du CHU, il comptait 30 % du personnel précaire. Un accord avec les syndicats avait défini un plan de résorption de la précarité par des titularisations. Mais aujourd’hui, le pourcentage des précaires reste le même, la faute au recrutement de 853 personnes depuis 2012.

La seconde erreur pointée du doigt par l’IGAS est la gestion d’un plan pluriannuel d’investissements de 400 millions d’euros. Il prévoit notamment les constructions d’un bâtiment de soins critiques à Saint-Denis pour plus de 60 millions d’euros, et d’un bâtiment central à Saint-Pierre pour 107 millions d’euros. Malheureusement, les plans utilisés datent de 2005 et ne sont plus en adéquation avec l’évolution des pratiques de soin. Cela amène donc à de coûteuses adaptations. De plus pour Saint-Pierre, le passage obligé devant une commission nationale ad-hoc pour tout projet de plus de 8 millions d’euros n’a pas eu lieu. Ce qui signifie que les travaux pourraient s’arrêter.

La troisième erreur est une tentative de dissimulation de la situation financière par des jeux d’écriture lors du bilan 2015. Cela explique pourquoi le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes 2015 du CHU de La Réunion.

Quant à Mayotte, accusée de plomber les comptes du CHU, elle a rapporté 6 millions d’euros par an jusqu’au 1er janvier 2016. Depuis cette date, un changement de règles a inversé la situation, avec une perte comprise l’année dernière entre 6 et 9 millions d’euros.

L’État et le volet universitaire

L’État a aussi sa part de responsabilités. Il n’a pas accompagné à sa juste mesure la création du centre hospitalier universitaire. Aucun praticien hospitalier n’est titulaire, ce qui fait reposer le fonctionnement sur des assistants praticiens contractuels.

C’est pourquoi les grévistes demandent à l’État d’assurer pleinement sa contribution financière à l’existence à La Réunion d’un centre hospitalier capable de former des médecins.

Concernant l’aide de l’État au plan d’investissements, elle s’élève à 8,5 millions d’euros par an pendant 20 ans. Sur la base de la capacité d’autofinancement du CHU en 2012, cette subvention devait être suffisante. Mais à cause des embauches massives sans réelle raison, cette capacité s’est effondrée, ce qui accentue les difficultés du CHU à sortir de cette situation. Elle est tellement grave qu’une mission complémentaire a été décidée suite au rapport de l’IGAS. Elle se penche sur le contrôle des embauches, les bâtiments et la gestion. C’est une procédure contradictoire qui est en attente de la réponse de la direction du CHU.

C’est pourquoi l’augmentation de l’aide de l’État ne pourra à elle seule régler le problème. En effet, le directeur actuel, Lionel Callenge, était l’adjoint de David Gruson, directeur du CHU Réunion de 2012 à 2016. Il est donc pleinement associé aux décisions qui ont provoqué une crise sociale. C’est pourquoi la crainte est grande de voir de nouveau le CHU-Réunion dans une crise financière si jamais l’État décidait de combler le déficit sans remettre en cause la politique de gestion responsable de la grève des salariés.

M.M.