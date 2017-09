Images de la manifestation unitaire du BTP de La Réunion

À l’appel des 24 organisations de salariés et patronales, plusieurs milliers de personnes ont participé à la grande mobilisation du BTP. Les rencontres avec le Département, la Région et l’État ont débouché sur des intentions qui doivent être concrétisées afin que l’activité soit relancée dès le début de l’année prochaine. Les syndicats de travailleurs et patronaux ont décidé de se constituer en une Interprofession et envisagent de nouvelles actions si la reprise n’est pas au rendez-vous à la rentrée 2018 des congés du BTP.