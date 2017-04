La CGTR-Sud soutient les grévistes de la SEMITTEL

Max Banon.

La CGTR Région Sud apporte son soutien au personnel de la SEMITTEL, et les autres entreprises de transports de passagers face aux violences inacceptables faites au personnel sur les réseaux.

Nous demandons à la direction de prendre les moyens nécessaires afin de protéger les salariés sur le principe de précaution.

D’autre part les collectivités doivent examiner le problème sur le fond et recruter des éducateurs de rue afin de dialoguer et comprendre le malaise de ces incivilités et les actes de violence.

Pour La CGTR Région Sud. Max Banon