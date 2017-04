La construction perd des emplois à La Réunion

En 2016 à La Réunion, l’emploi salarié marchand progresse de 1,6 %, après une hausse de 3,3 % en 2015. Tous les grands secteurs sont créateurs d’emploi sur l’année, à l’exception de la construction. Au 4e trimestre, les effectifs stagnent (- 0,1 %). Ils reculent dans la construction (- 6,4 %) et l’industrie (- 0,8 %), deux secteurs affectés par une baisse saisonnière de l’emploi. À l’inverse, l’emploi augmente dans le commerce (+ 1,8 %) et les services principalement marchands (+ 0,9 %). C’est ce qu’indique une étude de l’INSEE parue ce jour dont voici le contenu.

Le secteur de la construction a vu ses effectifs diminuer en 2016.

Avec une croissance de 1,6 % en un an, entre décembre 2015 et décembre 2016, l’emploi salarié marchand augmente pour la troisième année de suite. La hausse est néanmoins nettement moins forte qu’en 2015 (+ 3,3 %) et qu’en 2014 (+ 2,4 %). L’emploi est particulièrement dynamique dans le commerce et l’industrie (+ 2,5 % et + 2,4 %), tandis qu’il progresse plus modérément dans les services principalement marchands (+ 1,5 %). La construction est le seul grand secteur dont les effectifs baissent sur un an (- 0,3 % entre décembre 2015 et décembre 2016).

Au 4e trimestre 2016, l’emploi salarié marchand stagne : - 0,1 % après + 0,8 % au 3e trimestre.

Le commerce est le secteur où l’emploi a le plus progressé en 2016 : +2,5% après +0,3% en 2015. Il retrouve au 4e trimestre un rythme de croissance comparable à celui du 4e trimestre 2015 (+ 1,8 %). En fin d’année, le secteur est porté par le commerce de détail (+ 2,7 %) et le commerce de gros (+ 1,0 %).

Ralentissement des créations d’emploi

L’emploi dans l’industrie augmente de 2,4 % entre décembre 2015 et décembre 2016, après + 3,3 % l’année précédente. Le secteur est soutenu par les industries agroalimentaires (IAA, + 2,9 %) et par la fabrication des autres produits industriels (+ 3,2 %).

Toutefois, au 4e trimestre, les effectifs baissent de 0,8 % : la fin de la campagne sucrière induit en effet un recul sensible dans les IAA (- 1,7 %). Cette baisse est toutefois moins forte qu’au 4e trimestre 2015 (- 1,6 %).

Dans les services principalement marchands, l’emploi augmente en 2016, mais à un rythme près de trois fois inférieur à celui de 2015 (+ 1,5 % après + 4,2 %). En 2016, les activités de services administratifs et de soutien aux entreprises (+5,8%), et notamment l’intérim (+12,8%), contribuent le plus à la hausse de l’emploi dans ce secteur.

La hausse de l’emploi dans l’hébergement et la restauration est également très forte (+ 7,0 %).

Le nombre d’emplois dans les activités immobilières et les activités financières augmente aussi de 0,8 % en 2016.

À l’inverse, l’emploi recule dans les autres activités de services (- 4,6 %). Ce secteur est pénalisé par une forte baisse dans le secteur associatif (- 11,4 %).

Baisse dans le BTP

Au 4e trimestre 2016, l’emploi progresse de 0,9 % dans les services principalement marchands. Comme sur l’ensemble de l’année, cette hausse est portée par les activités de services administratifs et de soutien aux entreprises (+ 3,7 %), dont l’intérim (+ 5,8 %). L’hébergement et la restauration progressent également en fin d’année (+ 4,8 %), grâce au début de l’été austral, synonyme de haute saison touristique.

Après avoir fortement augmenté en 2015, l’emploi dans la construction diminue légèrement en 2016 : - 0,3 % après + 4,9 %. La baisse de 1,7 % des travaux de construction spécialisés pèse sur l’emploi dans ce secteur en 2016. En revanche, l’emploi dans la construction de bâtiments et dans le génie civil reste dynamique (+ 3,5 % et + 3,2 %).

Au 4e trimestre, les effectifs du secteur reculent nettement (- 6,4 %), du fait des congés de fin d’année du BTP.