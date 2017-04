La grève continue à la plate-forme courrier du Tampon

Depuis mardi, les agents de la plate-forme courrier du Tampon sont en grève. Ils sont soutenus par la CGTR. Ils revendiquent des embauches supplémentaires pour faire face à l’accroissement de la charge de travail. À la distribution du courrier s’ajoutent celles de publicité et des plis électoraux alors que l’effectif reste le même. Face à cette situation, les travailleurs demandent de nouveaux recrutements.

Hier, grévistes et représentants de la direction ont pu discuter. Il est proposé aux travailleurs des embauches à partir du mois de juillet, et une compensation sous forme de récupérations. Mais rien n’a été écrit. C’est pourquoi les travailleurs demandent que ces promesses soient actées par écrit. De plus, ils ne sont pas d’accord avec la proposition de compensations horaires de la surcharge de travail, ils demandent des recrutements.

D’ailleurs, à chaque élection la question de la prise en charge des plis électoraux est posée. Ce besoin aurait donc dû être anticipé ce que la direction n’a pas fait. Elle porte donc une responsabilité dans la crise actuelle.