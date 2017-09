Large rassemblement pour une autre politique sociale

À La Réunion, les syndicats mobilisés contre le projet d’ordonnances modifiant le Code du Travail se sont rassemblés à Saint-Denis. Rendez-vous était donné à 9 heures au Jardin de l’État. L’appel était lancé par une intersyndicale composée de la CGTR, de l’UNEF et de la FSU. D’autres syndicats se sont joints au mouvement comme SUD, Solidaires, le SAIPER ainsi que FO.

Le Parti communiste réunionnais était également représenté par une délégation au sein de laquelle se trouvaient notamment Elie Hoarau, président du PCR, Ary Yée Chong Tchi Kan, Ginette Sinapin et Camille Dieudonné, secrétaires, ainsi que la sénatrice Gélita Hoarau et plusieurs membres du Comité central dont Julie Pontalba, candidate de l’union PCR-Insoumis aux législatives.

La place devant le Jardin de l’État était donc bien remplie, et le cortège s’étendait sur plusieurs centaines de mètres, signe d’une forte participation des travailleurs.

Une partie de la délégation du PCR.

Graves menaces

Les ordonnances prévoient d’importantes remises en cause d’acquis inscrits dans le Code du Travail. Elles faciliteront les licenciements et affaibliront les syndicats. Autant dire que les effets de ces mesures, si elle venait à être appliquées, seraient encore plus grave à La Réunion. En effet, notre île compte déjà un taux de chômage trois fois supérieur à celui de la France. Toute mesure visant à rendre plus faciles les suppressions d’emploi ne pourra alors qu’aggraver la situation.

Toutes les catégories de la population sont concernées par cette politique. Les fonctionnaires ne sont pas à l’abri. Ils vont être touchés de plein fouet par la suppression de 120.000 postes de fonctionnaires. De plus, les modifications du Code du Travail ne pourront qu’avoir des répercussions sur leur statut.

La lutte continue

Les nombreux participants et le dynamisme du défilé ont montré la volonté des syndicats de ne pas laisser passer cette politique de régression des droits. Tant que le gouvernement poursuivra son projet, les représentants des travailleurs résisteront. Ils pourront compter sur le soutien du PCR, rempart contre la politique de casse sociale.