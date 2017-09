Le BTP dans la rue pour l’emploi

Ce matin, l’Interprofession du BTP sera dans la rue pour sauver les 17.000 emplois qui subsistent dans cette filière et revendiquer un plan de relance répondant aux besoins des Réunionnais, et permettant de recréer les 8.000 emplois supprimés au cours de ces dernières années. Cette action est présentée par un communiqué de l’Interprofession.

19 organisations patronales et 5 syndicats de salariés composent l’Interprofession du BTP de La Réunion.

Face à la crise particulièrement grave que traverse la filière du BTP, nous allons engager une action exceptionnelle.

L’Etat et les collectivités locales doivent prendre conscience de l’urgence de la situation.

C’est pourquoi, les organisations représentatives du personnel et les organisations professionnelles patronales de la filière, réunies au sein de l’Interpro BTP, descendent dans la rue.

L’objectif est clair : il existe des solutions pour faire repartir l’activité à partir de janvier 2018. Nous déposerons donc une motion commune au Département, à la Région et à la Préfecture lors de la manifestation rassemblant salariés (ouvriers, ETAM et cadres) et chefs d’entreprise demain

Le défilé partira du Jardin de l’Etat et se dirigera vers la Préfecture par la rue de Paris et la rue de la Victoire. Le rassemblement au Jardin de l’Etat se fera à partir de 7h00. La dispersion est prévue à 13h00.

Les Membres de l’Interpro-BTP :

ADIR – CAPEB – CCP BTP (Caisse congés) – CECR (CSPS et OPC) – CFDT – CFE CGC – CFTC - CGTR – CONSTRUCTYS (Formation) – BUREAUX DE CONTROLE - CROAR (Architectes) – FAR (Architectes) – FO – FPIR (Promoteurs) - FRBTP – OBJECTIF PAYSAGE – SERR (Recyclage) – SORUN (Solaire) – SPIR (Isolations) - SYNTER (Bureaux d’études) – SYREF (Froid) - UHPR (Horticulteurs et Pépiniéristes) – UNEP (Paysagistes) – UNGE(Géomètres-Experts) – UNICEM (Carrières et Matériaux) - UNTEC OI (Economistes)