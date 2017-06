Les femmes limitées dans leurs perspectives professionnelles

Parmi les femmes en activité dans le monde, près de 15 pour cent sont des travailleuses familiales, contre un peu plus de 5 pour cent parmi les hommes. Dans les pays en développement, où près de 36,5 pour cent des femmes et seulement 17,2 pour cent des hommes sont employés comme travailleurs familiaux (non rémunérés), l’écart est plus marqué, avec 19 points de pourcentage.