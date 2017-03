Mobilisation pour l’emploi au Quotidien de La Réunion

Plusieurs salariés de notre confrère se sont mobilisés hier avec le soutien du SNJ pour protester contre la suppression de l’emploi du photographe de Saint-Pierre. Si cette décision est appliquée, alors le Quotidien n’aura plus de photographe dans le Sud. Les salariés craignent que cela soit le prélude au démantèlement de l’agence du Sud qui emploie également 11 rédacteurs. Voici la lettre adressée à la directrice du Quotidien.

Photo Emmanuel Grondin

Pour le maintien du photographe de Saint-Pierre

Madame la directrice,

Au cours du comité d’entreprise du 23 février, la direction a annoncé que le contrat du dernier photographe de l’agence de Saint-Pierre, qui prend fin aujourd’hui, ne serait pas renouvelé. La direction a aussi expliqué qu’elle n’avait à ce jour pas de solution pour le remplacer, sinon faire venir chaque jour un photographe de Saint-Denis pour assurer une présence a minima dans le Sud.

Il va sans dire que cette « organisation » ne peut nous satisfaire. Elle entraînera une perte de réactivité et de qualité éditoriale, ainsi qu’une dégradation inacceptable des conditions de travail des photographes du Nord, contraints d’enchaîner les kilomètres.

Comme l’ont souligné à maintes reprises les représentants du personnel, l’agence de Saint-Pierre ne saurait être considérée comme quantité négligeable. Elle regroupe quatre services (locale, faits divers, sports et magazine), compte onze rédacteurs et couvre dix communes. Elle constitue un enjeu primordial pour conserver et renouveler notre lectorat.

Laisser entendre que cette agence peut se passer de photographe, c’est préparer à terme le démantèlement du service, ce que nous ne saurions accepter. Saint-Pierre a déjà perdu deux photographes en l’espace de six mois, il est plus que temps d’arrêter l’hémorragie.

La rédaction, rassemblée ce jour en assemblée générale, demande donc le maintien à son poste du photographe de Saint-Pierre (...) et la pérennisation de son emploi, seule solution pour permettre à l’agence d’assurer ses missions dans des conditions satisfaisantes.

Fait à Saint-Denis,

le 28 février 2017