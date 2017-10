Mobilisation unitaire des syndicats de la fonction publique à La Réunion

Hier à l’appel des syndicats, c’était la grève dans la fonction publique à La Réunion et en France. À Saint-Denis, les organisations étaient unies pour défiler contre les mesures prévues par le gouvernement. Ce large rassemblement autour d’une plate-forme pour la préservation du service public est un encouragement pour les luttes à venir.

Arrivée de la manifestation du 10 octobre devant la préfecture de La Réunion.

CFDT, CGTR, FO, FSU, UNSA, Solidaires, SAFPTR, CFTC, CGC, SNALC, SAIPER : tous ces syndicats de la fonction publique ont appelé à manifester dans l’unité d’action et de lieu hier contre la politique du gouvernement, et pour des créations de postes. Cette large intersyndicale a montré la détermination des travailleurs du service public à défendre leur outil de travail qui est très important pour la population, notamment pour les plus démunis.

Les syndicats protestent contre la suppression de 120.000 postes dans la fonction publique inscrite dans le programme du président de la République. Ils dénoncent également le gel du point d’indice ainsi que la hausse non compensée de la CSG. Ces deux mesures vont causer une perte de pouvoir d’achat. Ils sont mobilisés pour le maintien du statut du fonctionnaire.

L’Intersyndicale lutte pour une autre politique, qui vise au contraire à renforcer le service public. Cela passe par de nouvelles créations de poste afin qu’à La Réunion, les effectifs soient équivalents à la France. Les syndicats revendiquent également un plan de titularisation pour mettre fin à l’emploi précaire dans la fonction publique.

Cette mobilisation était soutenue par le Parti communiste réunionnais. Outre la délégation de la direction composée d’Ary Yée Chong Tchi Kan, Gilles Leperlier et Julie Pontalba, de nombreux militants communistes étaient présents dans le cortège avec les syndicalistes.

Rendez-vous était donné à 9 heures au Petit-Marché à Saint-Denis. Le défilé a ensuite remonté la rue du Maréchal Leclerc, puis il a descendu la rue de Paris. Un arrêt devant l’hôtel de ville de Saint-Denis a permis à la CGTR d’appeler à la mobilisation contre des mesures d’un gouvernement qui compte des alliés à La Réunion. Le défilé a poursuivi par l’avenue de la Victoire avant un rassemblement devant la Préfecture. Les représentants des membres de l’Intersyndicale ont alors pris la parole.

La mobilisation était forte. Elle ne fait que commencer. Après le succès du défilé contre les ordonnances changeant le Code du Travail le 12 septembre dernier, la marche unitaire des syndicats de fonctionnaires souligne la détermination des travailleurs à refuser la politique de casse sociale.

M.M.