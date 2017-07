Nouvelle hausse du nombre de demandeurs d’emploi à La Réunion

La publication des dernières statistiques de Pôle emploi fait apparaître une nouvelle augmentation du nombre de Réunionnais à la recherche d’un emploi. À la fin du mois de juin, 181.300 Réunionnais étaient dans cette situation, 1.160 de plus qu’en mai. Les radiations et les défaut d’actualisation ont sorti 6.700 personnes des statistiques, de quoi largement expliquer la légère baisse du nombre de travailleur inscrit dans la catégorie A, celle qui sert de référence aux médias pour présenter les chiffres du chômage.

Fin juin 2017, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit à 134 360. Ce nombre baisse de 2,5 % sur trois mois (soit -3 480 personnes). Il diminue de 1,2 % sur un mois et de 0,7 % sur un an.

En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,7 % sur trois mois (-0,3 % sur un mois et -1,0 % sur un an).

À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s’établit à 159 970 fin juin 2017. Ce nombre baisse de 1,0 % sur trois mois (soit -1 620 personnes). Il diminue de 0,9 % sur un mois et progresse de 0,4 % sur un an.

En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 1,0 % sur trois mois (stable sur un mois et +2,2 % sur un an).

À La Réunion, sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A diminue de 2,8 % pour les hommes (-1,1 % sur un mois et -0,6 % sur un an) et de 2,2 % pour les femmes (-1,3 % sur un mois et -0,7 % sur un an).

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A diminue à La Réunion de 3,7 % pour les moins de 25 ans (-2,9 % sur un mois et -3,5 % sur un an), de 2,9 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-1,1 % sur un mois et -2,3 % sur un an) et de 1,0 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (-0,5 % sur un mois et +4,9 % sur un an).

À La Réunion, sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C diminue de 1,3 % pour les hommes (-0,9 % sur un mois et +0,2 % sur un an) et de 0,7 % pour les femmes (-1,0 % sur un mois et +0,6 % sur un an).

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C diminue à La Réunion de 2,2 % pour les moins de 25 ans (-2,3 % sur un mois et -2,5 % sur un an), de 1,3 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-0,9 % sur un mois et -1,0 % sur un an) et progresse de 0,3 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (-0,1 % sur un mois et +5,8 % sur un an).

À La Réunion, sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus augmente de 0,4 % (-0,2 % sur un mois et +0,2 % sur un an) tandis que celui des inscrits depuis moins d’un an recule de 2,6 % (-1,8 % sur un mois et +0,7 % sur un an).

À La Réunion, le nombre moyen d’entrées en catégories A, B, C sur les trois derniers mois augmente de 7,5 % par rapport aux trois mois précédents (+0,5 % sur un an).

Sur les trois derniers mois, les entrées pour fin de contrat à durée déterminée (-1,7 %), licenciement économique (-17,6 %) et démission (-7,7 %) sont en baisse. Les entrées pour fin de mission d’intérim (+33,3 %), autre licenciement (+12,9 %), première entrée (+19,6 %), reprise d’activité (+4,6 %) et autre cas (+10,1 %) sont en hausse.

À La Réunion, le nombre moyen de sorties de catégories A, B, C sur les trois derniers mois augmente de 15,1 % par rapport aux trois mois précédents (+2,2 % sur un an).

Sur les trois derniers mois, les sorties pour radiation administrative (-12,2 %) sont en baisse. Les sorties pour reprise d’emploi déclarée (+25,1 %), entrée en stage (+79,1 %), arrêt de recherche (+11,1 %), cessation d’inscription pour défaut d’actualisation (+10,4 %) et autre cas (+3,2 %) sont en hausse.