Nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail XXL, le jeudi 21 septembre

Après une première manifestation réussie le 12 septembre dernier, la mobilisation contre la réforme du code du travail se poursuit ce jeudi 21 septembre à l’appel de l’intersyndicale CGTR-UNEF-FSU. D’autres organisations ont rejoint le mouvement et appellent également à la mobilisation.

Sur la page Facebook du SGEN CFDT nous pouvons lire « Le Sgen-CFDT Réunion appelle à la grève le jeudi 21 septembre aux côtés des salariés du public et du privé ». La CFDT qui explique rejoindre la mobilisation « car après de nombreuses concertations pour sécuriser les salariés, pour renforcer la place du dialogue social, les ordonnances ne sont toujours pas à la hauteur de nos attentes et encore beaucoup trop de règles flexibilisent les relations sociales et facilitent les licenciements ».

Du coté de la fédération CGTR Commerces, Distribution, Services (CGTR CDC), elle invite dans un communiqué « tous les travailleurs de sa branche à participer activement à la mobilisation et à la grève interprofessionnelle ». Pour la fédération « dans les entreprises de leurs secteurs, les effets de la loi Macron se font déjà lourdement sentir et les attaquent se multiplient : salaires, temps de travail (les dimanches), conditions de travail… ».

En effet, les ordonnances prévoient d’importantes remises en cause d’acquis inscrits dans le Code du Travail. Elles faciliteront les licenciements et affaibliront les syndicats. Autant dire que les effets de ces mesures, si elle venait à être appliquées, seraient encore plus grave à La Réunion. Notre île compte déjà un taux de chômage trois fois supérieur à celui de la France. Toute mesure visant à rendre plus faciles les suppressions d’emploi ne pourra alors qu’aggraver la situation.

Toutes les catégories de la population sont concernées par cette politique. Les fonctionnaires ne sont pas à l’abri. Ils vont être touchés de plein fouet par la suppression de 120.000 postes de fonctionnaires. De plus, les modifications du Code du Travail ne pourront qu’avoir des répercussions sur leur statut. Nous sommes tous concernés et ensemble amplifions la mobilisation le jeudi 21 septembre 2017 !