Patrick Miniopoo : « où est la démocratie ? »

Nelson Técher et Patrick Miniopoo.

« Aujourd’hui, c’est une très bonne mobilisation, une réussite. Il est important que les travailleurs prennent leur avenir en main.

En effet, le gouvernement marche sur nous, il veut tout remettre en cause. Certains ne viennent pas manifester en se disant que la pluie tombe pour tout le monde. Mais au lieu que sur 100 travailleurs, seulement 10 manifestent, mieux vaut que seulement 10 restent à la maison. Plus nous sommes nombreux, plus nous créons un rapport de force pour faire aboutir nos revendications.

Où est la démocratie quand on voit un gouvernement faire passer les ordonnances pour changer le Code du travail et agir pour nous diviser ? Nous tous soyons ensemble dans la lutte. »