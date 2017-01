Pauvreté, inégalités et crise du logement ont tué deux enfants à La Réunion

Le drame survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Denis a suscité une vive émotion. Un incendie a rapidement ravagé un appartement situé dans la ruelle Turpin. Trois personnes ont pu s’extraire du sinistre, mais deux enfants sont restés prisonniers des flammes. Ils sont malheureusement décédés.

La famille vivait dans un logement insalubre et reconnu comme tel par les autorités. Un arrêté de relogement avait été pris dans ce sens le 26 avril 2016. À partir de cette date, les locataires avaient droit à un nouvel appartement décent dans un délai de 5 mois. « Le Quotidien » d’hier rappelle le nom des autorités chargées d’appliquer cet arrêté : « le maire de la commune de Saint-Denis, le sous-préfet chargé de la mission cohésion sociale et jeunesse, le directeur de la sécurité publique, le directeur de l’environnement de l’aménagement et du logement, la directrice de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, la directrice régionale des finances publiques et le directeur de l’ARS ».

Force est de constater que plus de 8 mois après sa publication, l’arrêté de relogement n’était pas appliqué. Ces plus de trois mois de retard ont eu des conséquences dramatiques. Car les victimes étaient privées d’électricité. Elles s’éclairaient avec des bougies, suspectées d’être à l’origine de l’incendie.

Bidonville toujours là

Un tel drame est encore possible à La Réunion, 70 ans après l’abolition du statut colonial. Il trouve son origine dans deux problèmes que le système en place est incapable de régler : la pauvreté et le manque de logements.

Pauvreté et manque de logements obligent en effet des familles à vivre dans des habitats insalubres, lourds de dangers potentiels. En effet, si la plupart des bidonvilles ont été progressivement éradiqués, la misère du mal-logement existe toujours. Elle se fait plus discrète. Les quartiers de cases en bois sous tôle sans eau ni électricité n’existent plus en périphérie des centres. L’habitat insalubre se dissimule au coeur des villes, dans des immeubles qui auraient dû être rénovés depuis longtemps et qui par manque d’entretien sont condamnés à la démolition. Finalement, le bidonville est toujours là. Ces appartements sont pourtant le seul refuge pour des familles à qui le droit à un logement décent est refusé.

L’urgence de changer de politique

Le système actuel est bien incapable de garantir à tous les Réunionnais l’accès à des droits universels tels que le travail ou le logement. L’abandon d’une partie de la population par ce système peut provoquer des drames comme dimanche dernier dans la ruelle Turpin à Saint-Denis.

C’est une nouvelle preuve de l’urgence de changer de politique. Fidèle aux combats menés toute sa vie par son fondateur Paul Vergès, le Parti communiste réunionnais a décidé de poursuivre la lutte pour changer de système. Souhaitons que cet appel au changement soit le plus partagé possible afin que le rassemblement le plus large puisse notamment aboutir sur la victoire des intérêts des plus démunis. C’est le sens de l’appel au développement durable et solidaire.

M.M.