Plus de 182.000 Réunionnais à la recherche d’un emploi

La DIECCTE et la Direction régionale de Pôle emploi ont publié hier les statistiques relatives aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi fin décembre 2016 à La Réunion. Elles montrent une nouvelle augmentation du chômage. Plus de 182.000 Réunionnais étaient officiellement à la recherche d’un emploi à la fin de l’année dernière, c’est un record.

« Fin décembre 2016, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit à 136 890. Ce nombre augmente de 0,9 % sur trois mois (soit +1 240 personnes) ; il reste stable sur un mois et de 0,2 % sur un an. En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,5 % sur trois mois (+0,7 % sur un mois et –2,9 % sur un an).

Fin décembre 2016, dans les départements-régions d’Outre-mer, les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A se situent entre –1,1 % en Martinique et +0,9 % à La Réunion pour les évolutions sur trois mois. Sur un mois, elles se situent entre –0,6 % en Guyane et +0,3 % en Guadeloupe.

Les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C se situent entre –0,9 % en Guyane et +1,0 % à La Réunion pour les évolutions sur trois mois. Elles se situent entre –0,9 % en Guyane et +0,2 % en Guadeloupe.

À La Réunion, en décembre 2016, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente de 0,3 % pour les moins de 25 ans (–0,9% sur un mois et –1,4% sur un an), de 0,6% pour ceux âgés de 25 à 49 ans (stable sur un mois et –1,8 % sur un an) et de 2,1 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+0,7 % sur un mois et +6,4 % sur un an).

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente de 1,4 % pour les hommes (+0,4 % sur un mois et +0,8 % sur un an) et de 0,4 % pour les femmes (–0,4 % sur un mois et –0,4 % sur un an).

Fin décembre 2016, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé une activité réduite dans le mois (catégories B, C) augmente de 1,3 % sur trois mois et s’établit à 25 040 ; il recule de 0,6 % sur un mois et progresse de 2,9 % sur un an.

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C est de 161 930 fin décembre 2016 à La Réunion. Ce nombre augmente de 1,0 % sur trois mois (soit +1 550 personnes) ; il recule de 0,1 % sur un mois et progresse de 0,6 % sur un an. En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,1 % sur trois mois (stable sur un mois et –0,1 % sur un an).

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C augmente de 0,6 % pour les moins de 25 ans (–1,1 % sur un mois et –1,4 % sur un an), de 0,5 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–0,2 % sur un mois et –1,4 % sur un an) et de 2,3 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+0,8 % sur un mois et +7,3 % sur un an).

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus augmente de 3,6 % (+2,0 % sur un mois et +0,2 % sur un an) tandis que celui des inscrits depuis moins d’un an recule de 2,1 % (–2,5 % sur un mois et +1,0 % sur un an).

Le nombre moyen d’entrées en catégories A, B, C sur les trois derniers mois diminue de 6,1 % par rapport aux trois mois précédents (–8,6 % sur un an).

Sur les trois derniers mois, les entrées pour licenciement économique (–7,1 %), autre licenciement (–6,3 %), reprise d’activité (–22,1 %) et autre cas (–7,3 %) sont en baisse. Les entrées pour fin de mission d’intérim sont stables. Les entrées pour fin de contrat à durée déterminée (+2,9 %), démission (+4,3 %) et première entrée (+3,2 %) sont en hausse.

Le nombre moyen de sorties de catégories A, B, C sur les trois derniers mois diminue de 6,5 % par rapport aux trois mois précédents (–10,2 % sur un an).

Sur les trois derniers mois, les sorties pour reprise d’emploi déclarée (–20,2 %), entrée en stage (–19,3 %) et cessation d’inscription pour défaut d’actualisation (–4,1 %) sont en baisse. Les sorties pour arrêt de recherche (+12,2 %), radiation administrative (+10,1 %) et autre cas (+3,0 %) sont en hausse.