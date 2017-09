SNETAA-FO appelle à la grève et à la manifestation le 12 septembre

« Face à l’agression contre les droits des salariés, amplifiant les reculs sociaux de la loi El Khomri, le SNETAA-FO de La Réunion appelle l’ensemble des PLP à une réponse massive le 12 septembre.

Le salarié (e)s du privé contre les ordonnances Macron

Un permis de licencier à tout va,

Précarité à tous les étages,

Une justice prudhommale contrainte,

Un code de travail par entreprise,

Des reculs considérables en matière de santé au travail,

Le retour au face à face entre l’employeur et le salarié,

Conventions collectives affaiblies.

Un accroissement considérable du pouvoir des employeurs et de ceux qui privilégient leurs profits immédiats au détriment de l’intérêt général

Une cure radicale pour les fonctionnaires

Réinstauration de la journée de carence au 1er janvier 2018,

Blocage du point d’indice,

Poursuite du démantèlement du statut,

Suppression massive de postes,

Baisse des dotations aux collectivités

Des services publics en mauvais état dont on va amplifier la détérioration.

Cela a des conséquences pour les PLP :

Destruction du caractère national des diplômes,

Mise en place de l’apprentissage contre la formation en Lycée Professionnel,

Autonomie renforcée des établissements, notre statut, de national devient un statut lié aux projets de l’établissement

Des mesures contre les retraité(e)s, les étudiants-es et les chômeurs-euses

Augmentation de la CSG

Diminution des APL

Sélection à l’université

Absence d’affectation

Diminution drastique des contrats aidés, seule possibilité pour beaucoup de survivre. Une précarité financière institutionnalisée contre les populations les plus fragiles. Une diminution organisée du pouvoir d’achat pour tous et toutes hors les plus riches.

Cette contre-réforme ne parle pas du travail, elle ne s’intéresse pas aux salarié(e)s et ne cherche pas à développer l’emploi.

Son seul objectif : c’est accroitre encore et encore la rentabilité financière des grands groupes au seul profit des dividendes versés aux actionnaires au détriment des droits des salarié(e)s.

TOUS ENSEMBLE le 12 septembre

Pour exiger l’abrogation de la loi El Khomri,

le retrait des ordonnances Macron

et les mesures prévues contre la fonction publique. »