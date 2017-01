Soutien de la CGTR Ports et Docks aux grévistes de la Clinique de la Paix

« Lors de la remise de notre contribution financière aux grévistes le vendredi 30 décembre 2016 nous avons constatés la détermination et le courage que font preuve ces femmes et ces hommes soignant(es), qui tous les jours dans leur travail doivent affronter des situations difficiles et qui se retrouvent confrontés à une remise en cause de certains avantages par la direction de Clinifutur, ce groupe hospitalier comprenant une dizaine d’établissements aussi bien à La Réunion, qu’à Mayotte et en métropole et se classant, parmi l’un des dix plus gros groupes hospitaliers de France.

Nous ne pouvons accepter que ce groupe qui fait des bénéfices, pratique une politique de bas salaires à l’encontre de ses salariés.

Nous resterons vigilants face à cette situation qui n’a que trop duré (4e semaine de grève) et appelons tous les travailleurs portuaires et ouvriers Dockers à manifester leurs solidarités auprès de ces salariés courageux qui subissent de très grosses pressions et qui, malgré la période des fêtes de fin d’année, ont osé relever la tête afin d’obtenir satisfaction sur leurs revendications légitimes. »