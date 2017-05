Le Réunion Cyclo Tour 2017 ce dimanche à Saint-Paul !

La 8ème édition du Réunion Cyclo Tour, organisé par le Comité Réunionnais de Promotion du Vélo (C.R.P.V.) avec plusieurs partenaires privés et publics, aura lieu ce dimanche 14 mai. Le village de départ et d’arrivée des cinq parcours programmés à cette occasion pour faire avancer la mise en œuvre d’une politique des déplacements durables à La Réunion sera sur le marché forain de Saint-Paul.

Voici la liste et le programme des « cinq parcours pour cinq fois plus de plaisir » organisés à l’occasion de cet événement intitulé le Skoda Réunion Cyclotour :

• 2 Cyclosportives pour les 18 ans et plus :

— Skoda 135 km : Départ de Saint-Paul à 8h - Corniche - La Montagne - Ravine à Malheur - Cambaie - Sans Souci - Savanna - Tour des Roches - Crève Cœur - Maison Blanche - Bernica – Trois-Bassins - Montée Panon - Route des Plages - Saint-Paul.

— Skoda 90 km : Départ de Saint-Paul à 8h - Corniche – La Montagne – Ravine à Malheur – Cambaie – Sans Souci – Savanna – Tour des Roches – Saint-Paul.

• 1 Randonnée sportive : 60 km, pour les 15 ans et plus. Départ de Saint-Paul à 8h 30 - Tour des Roches - Cap Lahoussaye - Giratoire de l’Eden - Giratoire de Saint-Leu - retour Saint-Paul par la route des plages.

• 1 Randonnée de 40 km pour les 12 ans et plus. Départ à 8h 45 de Saint-Paul - Tour des Roches - Cap Lahoussaye - Eden vers centre-ville La Saline - Giratoire avenue de la Mer – Giratoire de Bruniquel - retour Saint-Paul.

• 1 Rando famille : 14 km, pour les 8 ans et plus. Départ à 14h de Saint-Paul - Giratoire de l’Étang - Giratoire centre d’affaires - Tour des Roches - Chaussée Royale - Rue de la Baie - Quai Gilbert.

Inscriptions toujours possibles

Outre ces cinq randonnées, ce dimanche 14 mai, toute la journée, petits et grands sont aussi invités à participer au troc-vélo organisé sur le front de mer de Saint-Paul à l’occasion de ce Skoda Réunion Cyclotour. L’occasion de faire de bonnes affaires, de donner une nouvelle vie à un vélo trop petit ou plus adapté, mais également d’échanger conseils et astuces avec tous les passionnés de l’île. Attention, il ne s’agit pas d’une brocante : seuls les vélos et les accessoires de vélos sont concernés !

Pour que le sport reste un plaisir pour tous, le club organisateur a également pensé aux familles. Une garderie surveillée, avec du personnel qualifié, accueille les enfants de 3 à 12 ans toute la semaine, moyennant une participation de 2 euros pour deux heures. Un service unique sur l’île qui permet aux papas et aux mamans de s’entraîner à deux.

Les inscriptions au Skoda Réunion Cyclotour sont toujours possibles dans la limite des places disponibles via le site internet www.lareunioncyclotour.com avec des informations et l’inscription au 06 92 14 10 80. Pour plus d’informations, voici d’autres contacts : Philippe de Cotte, président du Comité Réunionnais de Promotion du Vélo (0692 87 86 27) et Michel Bénard, Directeur Technique (0692 87 92 29).

Comme les 7 années précédentes, des centaines d’ami-e-s du vélo de tous les âges sont attendu-e-s dimanche à Saint-Paul à ce Skoda Réunion Cyclotour.