Célébration de la Fête Réunionnaise de la Liberté dans tout le pays

• Le 20 Désanm à Sindni : « Conférence sur ‘’Histoire, mémoires de l’esclavage, le cas de l’ile de Gorée au Sénégal’’ par Augustin Senghor, maire de Gorée, le lundi 19 décembre à 18h 30 au Grand Salon d’Honneur - Ancien Hotel de Ville de Saint Denis https://www.facebook.com/events/351573115198350/ Infos Wikipédia : Le maire actuel de l’île de Gorée est Maître Augustin Senghor, élu en 2002, puis réélu en 2009. Président de l’Union sportive de Gorée, il est également membre du Rassemblement des écologistes du Sénégal - Les Verts et premier maire écologiste du pays. L’île de Gorée ou Gorée est à la fois une île de l’océan Atlantique nord située dans la baie de Dakar (Sénégal) et l’une des 19 communes d’arrondissement de la capitale. C’est un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique, reconnu officiellement par l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1978 : Gorée, ‘’île-mémoire’’ de cette tragédie. Le maire de Gorée, qui arrive ce week-end à La Réunion, sera par ailleurs présent à la cérémonie d’hommages du 20 décembre, dont vous trouverez le programme ci-dessous. Julie Casterman. Infos & programme : http://www.saintdenis.re https://www.facebook.com/events/346710239019070/www.apostrophe.re 0692 86 54 75

La Ville de Saint-Denis organise son traditionnel mois d’hommages consacré à la fêt Kaf. De nombreuses manifestations gratuites attendent le public pour cette édition 2016 du 20 Désanm, placé sous le signe ‘’Héritage / Zarlor’’. Cinéma et histoire dialoguent dès le 3 décembre, à l’occasion du 7ème festival du film documentaire consacré aux ‘’Révolutions dans l’histoire’’. L’occasion d’une semaine de sobatkoz entre public et historiens (au cinéma Le Ritz). Nouveauté cette année : Omaz nout zarlor dann kartié. Les échanges se poursuivent dès le 12 décembre dans une vingtaine de quartiers de Saint-Denis. L’objectif est d’intégrer une vision scientifique et pédagogique autour de l’ancrage historique de l’esclavage sur notre territoire. Découvrez les figures symboliques, les héros, les lieux marquants de cette histoire. Chaque jour, les habitants construiront leur propre hommage qui donnera lieu à une véritable fresque humaine le soir du 20 décembre. Toute la journée du 20 Désanm se déroulera au Barachois uniquement ! Danses, chants, musiques, créations manuelles, … après la commémoration du matin (’Hommage aux ancêtres’), le Grand Défilé qui animera le Barachois, prendra des allures de tapis mendiant créatif évoquant l’histoire du territoire. Pour clôturer les célébrations du 20 Desanm, Judith Profil, Sandra Nkaké & Simangavole, ainsi que Oumou Sangaré forment le plateau musical de la Nuit de la Liberté dédié aux femmes, orchestré par Jako Maron. En simultané : le ‘’kabar marron’’ ou village des défilants réserve des surprises : cartes blanches et invités défileront sur cet espace qui accueille le public, jusqu’à 2 heures du matin, dans l’esprit du kabar originel du 20 décembre 1848. Hommage aux Ancêtres - Mardi 20 décembre 2016 - 11h Stèle Géréon et Jasmin – Barachois. Grand Kabar la Liberté - Mardi 20 décembre 2016 - à partir de 18h Barachois. Nuit de la Liberté - Mardi 20 décembre - à partir de 21h Barachois ».

• Lundi 19 décembre à 18h, ouverture du Ron Baobab au Quartier Les Camélias, Saint-Denis, un lieu imaginé en écho au Jardin de l’Île du Mozambique. Le ’Jardin de la mémoire’ a été créé dans le cadre du programme UNESCO de la ’Route de l’esclave’. Le Ron Baobab est un lieu qui vise à mettre en lumière les liens de notre île avec la terre africaine, un espace dédié aux expressions vivantes. Le griot makwa Constantiono Uarila ouvrira sous le baobab un chemin vers le Ron, ponctué des interventions de compagnons et de chanteurs. Karl C. Kugel karl.kugel@wanadoo.fr

• Célébration du 20 Décembre au Domaine de Clermont à Saint-Paul. « Le domaine de Clermont se trouve au 160 route Evariste de Parny à Bois de Nèfles Saint-Paul, quartier du ruisseau. Une chapelle, dédiée à la vierge noire, protectrice des esclaves a été édifiée en 1985 à l’entrée du domaine. Les noms des esclaves de la propriété figuraient sur l’inventaire réalisé en 1838 des biens de Clermont Hoarau qui a donné son nom à la propriété. Ils ont été reproduits dans la chapelle avec des prières votives. Ce jour appelle au recueillement, à la méditation et à la prière à la mémoire des esclaves disparus. Il appelle à l’abolition perpétuelle de tous les esclavages dans le monde mais aussi dans le cœur de chacun et de tous. 10h : Prières à la mémoire des esclaves du domaine. Tous les croyants sont invités à partager cet instant, ainsi que tous les incroyants qui vénèrent la mémoire tragique de cette île et espèrent en la renaissance de l’Homme et de la femme Réunionnais(e)s et indocéaniques. 10h 45 : L’inhumaine solitude du Maître ; méditation sur l’esclavage ; propos du Dr Jean-François Reverzy, avec débat. Contact : reverzy.jean@orange.fr Annoncer votre présence par tél au 692 67 64 34. Cette manifestation est une initiative privée ».

• Le mardi 20 décembre de 15h à 20h 30 à La Possession, café-citoyen ‘’Abolition de l’esclavage’’. Rendez-vous à la Maison Cœur de ville pour un temps de partages et d’échanges axé sur le thème du processus d’abolition de l’esclavage dans un courant historique local et universel.

15h : Exposition sur l’Abolition, l’Esclavage et la Traite négrière, et animation musicale assurée par le Groupe Triang (Maloya).

16h : Ouverture officielle par Madame Le Maire (15 mn’) du 1er café citoyen de La Possession, suivie de la lecture du décret de l’Abolition de l’esclavage du 27 avril 1848 par Annie Darencourt (militante culturelle et poétesse) (30mn).

16h 45 : Projection du film ’Élie ou les forges de la liberté’ (52m’), réalisé par le Réunionnais William Cally et co-écrit par l’historien Sudel Fuma en 2011. 17h 50 : Hommage à Sudel Fuma par Gilles Gérard, historien. 18h : Échanges autour d’un verre et d’une collation de produits lontan (gâteaux manioc, patate...) sur le thème ‘’l’éveil des consciences, source de liberté ?’’ ; animation débat organisée par l’association Yambane en présence d’invités tels que l’historien Gilles Gérard, le Cercle Philosophique Réunionnais avec Lucien Biedinger, Élisée Assani, enseignant. 19h 30 : Animation musicale : Groupe Diastika (1h) Maloya.